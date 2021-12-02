Lefkoşa’da silah, uyuşturucu ve para bulundu

Lefkoşa’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda üç adet tabanca, şarjör, mermi, uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan para bulunarak emare olarak alındı. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’da, dün, M.A.’nın (E-41) ikametgahında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada 9 mm çapında üç adet tabanca ve tabancalara ait 3 adet şarjör ile 7.65 mm çapında 26 adet canlı mermi, yaklaşık 25 gr. ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet cam nargile ile 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 19. Bin TL, 1180 stg, 3 bin 500 Euro ve 532 dolar bulunarak emare olarak alındı.

M.A.’nın aracında yapılan aramada ise, satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet cam pipo ve 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Kararlı’nın ölüm sebebi için otopsi yapıldı

İkametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Önay Kararlı’nın (E-54) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Soruşturma devam ediyor.

Sahte PCR testi ile çıkış yapmaya çalışan şahıs tutuklandı

Ercan Havalimanında, dün gece, T.C.I. (E-24), daha önceden sahte olarak düzenlenen PCR testini gösteren evrağı, KKTC’den çıkış yapmak maksadıyla görevli memura verdi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.