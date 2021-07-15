32 öğrenci, 8 casino çalışanı pozitif

Kıbrıs’ın kuzeyinde Covid-19 vakalarının zirveye yaptığı son 24 saatte, çoğunluğu üniversite olmak üzere 32 pozitif öğrenci dikkat çekti.

YENİDÜZEN’in elde ettiği 15 Temmuz istatistiklerine göre öğrencilerin yanısıra Merit Royal, Park ve Cristal’da 8 farklı vaka olduğu öğrenildi.

Concort, Liman, Elexus casinolarda da birer kişi pozitif çıktı.

Ayrıca Lefkoşa’da bir hemşire, Girne’de engelli okulunda şoför iki kişinin da pozitif olması sonucu temaslı kişiler takibe alındı.