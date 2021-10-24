30 dönümlük alan yandı
İskele-Ardahan arasında bulunan çöplük alanda bugün saat 13.00 sıralarında çıkan yangına ekipler müdahale etti, yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 30 dönümlük alan yandı.
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İskele-Ardahan arasında bulunan çöplük alanda bugün saat 13.00 sıralarında çıkan yangına ekipler müdahale etti, yangın kontrol altına alındı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında İskele-Ardahan arasında bulunan çöplük alanda başlayan yangının kuzey doğu yönünde araziye sıçraması sonucu yaklaşık 30 dönümlük alan içerisinde bulunan yabani zeytin ve harnup ağaçlarının yanı sıra makilik alan yandı.
Yangına Polis İtfaiye, Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra, İskele Belediyesi'ne ait su tankeri ve iş makineleri ile, bölge halkı ise traktörlerle müdahale ediyor.
Yangın kısa sürede kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.
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