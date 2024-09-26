3. Transplantasyon ve Hücresel Tedaviler Kongresi başladı
Türkiye Transplantasyon ve Hücresel Tedaviler Derneği’nin düzenlediği “3. Transplantasyon ve Hücresel Tedaviler Kongresi”, Girne Alsancak’taki Merit Royal Diamond Hotel’de yapılıyor.
Türkiye Transplantasyon ve Hücresel Tedaviler Derneği’nin düzenlediği “3. Transplantasyon ve Hücresel Tedaviler Kongresi”, Girne Alsancak’taki Merit Royal Diamond Hotel’de yapılıyor.
“Kök hücre naklinde yeni yaklaşımlar, otoimmün hastalıklarda kök hücre nakli, CAR-T hücre tedavisinde son gelişmeler, allojenik kök hücre naklinde yeni tedavi rejimleri” gibi konuların ele alınacağı 3. Transplantasyon ve Hücresel Tedaviler Kongresi, bugün 14.00’te başladı.
29 Eylül Pazar gününe kadar sürecek kongre kapsamında 28 Eylül Cumartesi saat 10.30’da Merit Royal Dimond Hotel’de basın toplantısı düzenlenecek.
Türkiye Transplantasyon ve Hücresel Tedaviler Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş’ın açıklamasına göre, kongre Prof. Dr. Mehmet Ali Erkut başkanlığında yapılıyor.