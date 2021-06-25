3. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun temeli Mağusa’da atıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında 6 ilçeye 6 ilkokul kazandırılmasına yönelik protokol çerçevesinde Lefkoşa Yenikent bölgesi ile İskele’nin ardından 3. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun temeli, bugün Mağusa’da atıldı.

Yakın Doğu Oluşumu tarafından tam teşekküllü inşa edilerek Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilecek 500 öğrenci kapasiteli ilkokul, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Northernland Premier binası arkasında yer alacak.

Temel atma törenine Başbakan Hamza Ersan Saner, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, UBP Mağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Belediye Başkanı İsmail Arter, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel katıldı.

Günsel: "Yakın Doğu Oluşumu bünyesindeki okulları ülke sathına yaymaya devam edeceğiz"

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, törende yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Oluşumu olarak 6 ilçede 6 ilkokulu çocuklara kazandırma kararı almalarının üzerinden sadece 6 ay geçtiğini, atılan hızlı adımlarla 3. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun temelini Mağusa’da attıklarını kaydetti.

Lefkoşa ve İskele’deki ilkokulların temellerinin Mart ve Nisan aylarında atıldığını hatırlatan Günsel, 19 Mart’ta Lefkoşa Yenikent’te temelini attıkları ilk devlet okulu tam donanımlı şekilde Ağustos ayı ortasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü'ne teslim edeceklerini ifade etti.

Günsel, Güzelyurt, Girne ve Lefke’de inşa edecekleri okulların yerlerinin ileriki günlerde netleşmesiyle kalan 3 ilkokulun temelini atacaklarını söyledi.

Günsel, bir yandan da Yakın Doğu Oluşumu bünyesindeki okulları ülke sathına yaymaya devam edeceklerini, Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin Eylül'de eğitime başlayacağını ifade etti.

Günsel ailesinin eğitim alanında bugüne kadar hayata geçirdiği yatırımlarla ülkenin en değerli varlığı olan çocukların ve gençlerin hayatına kreşten üniversiteye kadar dokunarak, onları dil bilen, dünyayı tanıyan, kültür ve sanatla iç içe, aydın, dünyaya ve ülkesine karşı sorumluluk hisseden, bu sorumluluğu almaktan kaçınmayan bireylere ve geleceğin liderlerine dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yakın Doğu Oluşumu’nun faaliyetleri hakkında bilgi aktaran Günsel, ülkenin yerli ve milli otomobili Günsel’in etrafında oluşturduğu ekosistemle ülkenin teknoloji ağırlıklı, yüksek katma değerli alanlarda büyümesine öncülük edeceğini kaydetti.

Günsel’in ülkeyi kendi otomobilini üreten sayılı ülkelerden biri haline getireceğini belirten İrfan Günsel, aynı zamanda birçok alandaki gelişimleri tetikleyeceğini ifade etti.

Günsel üretim tesisinin ikinci faz yatırımını gelecek ay tamamlayacaklarını söyleyen İrfan Günsel, ikinci üretim binasının 15 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını ve Günsel’in üretim tesisinin toplam kapalı alanının 35 bin metrekareye ulaşacağını söyledi.

1 saatte sonuç veren yerli PCR test kiti üretime hazır

Vizyonlarının merkezinde yer alan yüksek teknoloji izlerini sağlık alanında da gösterdiklerini kaydeden İrfan Günsel, Ar-Ge ve tasarımının tamamı YDÜ bünyesinde gerçekleştirilen yerli PCR tanı ve varyant analiz kiti üretmek için yaptıkları çalışmayı tamamladıklarını ve üretime hazır hale getirdiklerini Sağlık Bakanlığı’nın onayının ardından üretime geçeceklerini kaydetti. Günsel, kitin bir saat gibi kısa sürede yüzde yüz hassasiyetle sonuç verdiğini, Covid-19 tanısı ile birlikte dünyaya yayılan 4 ana varyantı da aynı anda tespit edebileceğini vurguladı.

Amcaoğlu: "Atılan temel, Mağusa halkına ve ülkemize hayırlı olsun"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, göreve geldikleri ilk günden beri eğitimde niteliğin arttırılması adına kararlar verdiklerini belirterek, bu kararları alırken de Suat Günsel ailesinin kendilerine ışık tuttuğunu kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, Bakanlığın en alt kademesinden en üst kademesine kadar kolektif çalışma ve ortak akıl ile eğitimdeki eksiklikleri tamamlama hedefini koyduklarını, bu eksiklikleri tamamlarken ülkeyi seven ve inanan, ülkenin geleceği için bir şeyler yapmak adına can siperane elindeki imkanları sonuna kadar kullanan Günsel ailesinin fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırma ve eğitimi daha kaliteli hale getirmede kendilerine çok önemli fırsatlar sağladığını belirtti ve aileye teşekkür etti.

Bakan Amcaoğlu, Girne’deki Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun yapımı için 11 dönümlük arazinin hazır olduğunu bildirerek, en kısa sürede denetimleri yaptıktan sonra yatırım kararını vereceklerini söyledi.

Önemli olanın ihtiyacın olduğu alanlarda gerekli adımları atmak olduğunu söyleyen Amcaoğlu, Başbakan’ın önderliğinde bunları yaptıklarını söyledi.

Amcaoğlu, atılacak temelin Mağusa, ülke ve eğitime hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Saner: "Çok ciddi atılımlar yapılıyor"

Başbakan Hamza Ersan Saner de, bugün ilkokulunun temelinin atıldığı bölgede 1974 yılında çok ciddi çatışmaların yaşandığını ve Kıbrıs Türk mücadele tarihinin simgelerinden olan Sakarya İlkokulu’nun binasının yerle bir edildiğini ve bölgede ilkokul kalmadığını söyledi.

Saner özetle Günsel ailesine; “İşte bu bağlamda size teşekkür ediyorum. Temeli atılan 2 ilkokul yanında bugün temeli atılan okulun ayrı bir anlamı daha olacaktır. Orada yanan meşaleyle yetişen çocuklar artık bu bölgede sizin yakacağınız meşaleyle yetişmeye davam edecektir. Bu benim açımdan çok önemlidir” diye seslendi.

Saner, bugünkü temel atma töreninin kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, ülkenin kıt imkanlarıyla çok ciddi atılımlar yaptığını, 1983 yılında Cumhuriyet’in kurulmasından itibaren çok önemli mesafe kat edilerek önemli bir noktaya gelindiğini ifade etti.

Başbakan, Covid-19 sürecinde tüm dünyanın sağlık sistemleri, ekonomisi dibe vurmuşken, KKTC’de sağlık alanında ortaya koydukları performans ve ekonomide yavaş yavaş yaptıkları açılımlarla, bu yıl iyi bir noktaya ilerleyeceklerini söyledi.

Saner, İrfan Günsel’in bahsettiği PCR tanı kitinin ülkede üretilecek olmasının önemini vurguladı.

Saner, Günsel ailesinin eğitimden sağlığa, otomotivden inovasyona her alanda uğraşarak ülkeye değer kattıklarını vurguladı.

Saner, Günsel ailesinin 6 ilçeye kazandıracağı 500’er kişilik 6 okul ile yıllık çağ nüfusunun ihtiyacının karşılanacağını da sözlerine ekledi.

Haber ve fotoğraf: Yılmaz Yakar (TAK)