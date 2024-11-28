3 polis birimi, 36 saat araştırma

Serap ŞAHİN

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın gündeme getirdiği; Mağusa Limanı’na gelen bir gemideki araç içerisinde milyonlarca Sterlin ‘kara’ para bulunduğu ve bu paranın, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu’nda ‘önemli bir konumda’ görev yapan bir ismin, birinci derece yakınına ait olduğu yönündeki iddialar üzerine YENİDÜZEN, Mağusa Limanı’na gitti, iddiaları araştırdı.

YENİDÜZEN’in olay yerinden edindiği bilgilere göre perşembe günü gelen gemide bir galeriye ait araçta 2,5 milyon Sterlin olduğuna dair hem polise hem de gümrük çalışanlarına “ciddi bir ihbar” geldi ve 3 farklı polis biriminin de olay yerine gelmesiyle 36 saat süren operasyon başladı.

Aramalar sonucunda polis, 16 aracın torpido gözünde oynamalar tespit etti, bu durumun “kanıt niteliği” taşıdığını belirterek, soruşturmayı derinleştirdi.

Torpido gözleriyle oynanan 16 aracın, ihbar edilen galeriye ait olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan ihbar edilen galerinin diğer galerilere oranla yüklü miktarda araç getirdiği ancak yıllık satışlarına bakıldığında, diğer galerilere oranla az satış yaptığı tespit edildi.

“16 aracın torpido gözleri oynandığına dair bulgulara rastlandı”

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre, geçtiğimiz hafta perşembe günü Gazimağusa Limanı’na normal gelen tır miktarının üzerinde açık gemide araçlar geldi ve cuma sabahı, bir galeriye ait araçlardan birinde 2,5 milyon Sterlin olduğuna dair hem polise hem de gümrük çalışanlarına “ciddi bir ihbar” geldi. Ardından limana Siyasi Şube, Adli Şube ve Özel Birim’den polisler giderek 36 saat süren aramalar başladı, tüm araçlar tek tek X Ray cihazından geçirildi. Cihaza sığmayan araçlar ise didik didik arandı.

Aramalar sonucunda Özel Birim, 16 aracın torpido gözleri oynandığına dair bulgulara rastlandı ve kanıt niteliğinde değerlendirerek soruşturmayı derinleştirdi. Torpido gözleri oynan 16 aracın ise ihbar edilen galeriye ait olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan ihbar edilen galerinin diğer galerilere oranla yüklü miktarda araç getirdiği ancak yıllık satışlarına bakıldığında az satış yaptığı tespit edildi.

Olay yerindeki bazı kaynaklar ise bir internet sitesinde yüklü miktarda para bulunduğuna dair haber çıktığını ve olayın bu noktalara geldiğini öne sürerek “dedikodu” olarak nitelendirdi.

Maliye Bakanlığının ve polisin bu “dedikodulardan” rahatsız olduğunu söyledi.

İddialar neler, polis ne diyor?

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Mağusa Limanı’na gelen bir gemideki araç içerisinde milyonlarca Sterlin ‘kara’ para bulunduğunu ve bu paranın, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu’nda ‘önemli bir konumda’ görev yapan bir ismin, birinci derece yakınına ait olduğunu iddia etmişti.

Özersay, polisin cuma gününden bu yana konuyla ilgili doğru ya da yalan; herhangi bir resmi bir açıklama yapmadığını “birilerinin, soruşturmayı kayıt dışı bırakmaya çalışabileceğini, bu sayede devletin paraya el koyamayacağını” ifade etmişti.

Özersay’ın açıklamaları üzerine YENİDÜZEN’in ulaştığı Polis Basın Subaylığı ise, “Polisin yapmış olduğu herhangi bir para tespiti yok” açıklaması yapmıştı.

Limanların bağlı olduğu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, “Bize ulaşan böyle bir bilgi yok, Sayın Kudret Özersay’ı elindeki bilgileri açıklamaya davet ediyorum” demişti.

Öte yandan polis ve Erhan Arıklı’nın “böyle bir para tespiti yok” açıklamalarının üzerine YENİDÜZEN’in yeniden ulaştığı Kudret Özersay ise, “siyasilerle bağlantılı olduğu için olayın üzerini örtmeye çalışıyorlar. Kara para konusundaki soru işaretlerini arttırıyorlar" demişti.