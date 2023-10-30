3 metreden beton zemine düştü
İzolasyon yapmak için merdiven ile evin damına çıktığı sırada, merdivenin kayması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşen şahıs yaralandı.
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Boğaztepe’de Salı günü saat 16.30 sıralarında 46 yaşındaki Burak Küçük, izolasyon yapmak için ikametgahının damına merdiven ile çıktığı sırada, merdivenin kayması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek, yaralandı.
Küçük, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ kaburga kemiklerinde kırık teşhisi nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, Cerrahi Serviste müşahede altına alındı.
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