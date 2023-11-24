3 ilçede uyuşturucu operasyonu… 4 tutuklu var

Polisin dün Lefkoşa, Güzelyurt ve Mağusa’daki operasyonlarda yaşları 22 ile 38 arasında değişen 4 kişi uyuşturucudan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 18. 00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısından KKTC’ye giriş yapan L.T.’nin (E-38) üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Aracında ve evinde uyuşturucu bulundu

Güzelyurt’ta, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından dün saat 18.00 sıralarında O.D.’nin (E-31) aracında ve üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 50 adet hap, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 1,5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

Gazimağusa’da, C.I.A.(E-36) ve M.B.S.’nin (E-22) evinde dün saat 21.40 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, satışa hazır paketler halinde yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Söz konusu kişiler tutuklandı.

Bulunan uyuşturucular emare olarak alınırken, polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.