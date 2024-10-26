28 araç trafikten men, 3 sürücü tutuklandı

Trafik Ekipleri tarafından 25.10.2024 tarihinde, ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda toplam bin 839 araç sürücüsü kontrol edildi.Çeşitli trafik suçlarından toplam 301 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 28 araç ise trafikten men edildi, 3 sürücü de tutuklandı.

Sürat ilk sırada

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

124’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

24’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,