279 promil alkol tesiri altında 2 yaya çarptı, tutuklandı

Alsancak’ta dün gece yarısı 279 promil alkollü olduğu polis tarafından belirtilen Sezai Kaya, yönetimindeki LB 291 plakalı araç ile o esnada karşıya geçmek için yol kenarında bekleyen Hasan Kaya ile Nihat Kaya’ya çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Hasan Kaya ile Nihat Kaya’nın ayağı kırıldı, araç sürücüsü Sezai Kaya ise tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’nde yer alan kaza bilgisi şöyle: 02.05.2022 tarihinde, saat 23:45 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde,

Sezai KAYA(E-35) yönetimindeki LB 291 plakalı araç ile 279 mlgr alkollü içki tesiri altında, batı

istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, o esnada karşıya geçmek için yolun güney

kısmında yaya olarak beklemekte olan Hasan KAYA(E-21) ve Nihat KAYA(E-24)’ya çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan Hasan KAYA ve Nihat KAYA kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek

Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, her iki şahıs da sağ ayak kırığı teşhisi nedeniyle

müşahede altına alınmıştır. LB 291 plakalı araç sürücüsü Sezai KAYA tutuklanmış olup,

soruşturma devam etmektedir.