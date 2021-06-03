27 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Gönyeli’de sakin 27 yaşındaki Paschal Chukwuebuka Ireka, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis bültenine göre olay dün 17.00 sıralarında oldu. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden Ireka’nın ani ölümüyle ilgili polis soruşturması sürüyor.