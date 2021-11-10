26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Lefkoşa’da dün 26 yaşındaki Monaf Alhakım evinde ölü bulundu. Polis, Alhakım’ın cesedinde herhangi bir darp izine rastlanmadığını açıkladı.

Polis konu ile ilgili şu bilgiyi paylaştı:

09.11.2021 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Monaf ALHAKIM (E-26), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin cesedi üzerinde yapılan dış muayenede herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.