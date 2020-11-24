“258 diyaliz hastası var. Nakle uygun 110 civarında hasta böbrek nakli bekliyor”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nefroloji Klinik Şefi Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, Kıbrıs'ın kuzeyinde 258 diyaliz hastası olduğunu, genel durumu iyi, nakle uygun 110 civarında hastanın böbrek nakli beklediğini söyledi.

Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, hastalara hiçbir ayrım gözetmeden eşit şekilde hizmet verdiklerini kaydederek, son günlerde basına yansıyan bazı haberlerin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Oygar, “Hastalara organ nakli şansı vermek tabii ki öncelikli hedefimiz ama yasayı göz ardı edemeyiz” dedi.

Böbrek nakli ve Nefroloji Kliniği hakkında basında çıkan iddialarla ilgili bugün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümünde basın toplantısı düzenlendi.

Klinik Şefi Oygar, nefroloji hekim ve hemşirelerinin yer aldığı basın toplantısında sorular da yanıtlandı.

Canlı vericiden nakil olacak kişiler eğer evliyse, en az iki yıl evlilik şartı arandığını belirten Oygar, bunu organ trafiğinin önüne geçmek için yasayla düzenlendiğini vurguladı.

Oygar, böbrek hastası olan bir vatandaşın nakil konusunda sosyal medyada yaptığı açıklamaların kendilerini çok üzdüğünü belirtti.

Dr. Düriye Deren Oygar, şöyle devam etti:

“Hastayı son gördüğümüzde kendisine diyalize girmesi gerektiğini anlattık. Böbrek nakli olmak istediğini söyledi ve bize verici sundu. Hastaya organ nakli şansı vermek tabi ki öncelikli hedefimiz ama yasayı göz ardı edemeyiz. Hekimler ve sağlık çalışanları yasaya uymak zorunda. Hastaya bize sunduğu vericinin şu an için uygun olmadığını ama başka bir verici bulursa, onu değerlendirip işlem yapabileceğimizi söyledik. Hastanın genel durumu itibarıyla ilk olarak diyalize girmesi, sonra organ nakli için hazırlanması gerekiyordu. Bunu da kendisine söyledik. Ben de, hekim arkadaşlarım da hastaya ‘nakil tedavinizi, diyaliz tedavinizi yapmayız’ demedik. Nereden gelirse gelsin, kim olursa olsun hastalar arasında ayrım yapmıyor, herkese eşit hizmet veriyoruz. Bunu kamuoyunun bilgisine getirmeyi görev bilirim.”

Ülkeye 2004’te geldiğini, 16 yıldır Nefroloji Kliniğini bir yere getirmek için çabaladığını, sonrasında ekibe Dr. Simge Bardak, Dr. Ahmet Behlül, Dr. Salahi Ataç’ın katıldığını, hemşirelerin sayısının ve eğitimlerinin artırıldığını belirten Oygar, “Gelişmiş ülkelerin seviyesine gelmek için şartlarımızı zorluyor, özellikle organ naklini bir yerlere getirmek için yıllardır çabalıyoruz” dedi.

Oygar, bilimsel kongreleri, yurt dışında yayınlanan özellikle ailesel börek hastalıkları konusundaki çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade ederek, “Çağın standartlarını yakalamaya çalışan, gelişmeleri takip eden bir ekibiz” şeklinde konuştu.

ORGAN NAKİLLERİ… 258 HASTA… 110 KİŞİ NAKİL BEKLİYOR

Pandemi nedeniyle organ nakillerinin dünyada da ülkede de biraz gerildiğini söyleyen Oygar, “Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta iki eş arasında nakil yapacağız” şeklinde konuştu.

Dr. Oygar, Kıbrıs'ın kuzeyinde 258 diyaliz hastası olduğunu, genel durumu iyi, nakle uygun 110 civarında hastanın böbrek nakli beklediğini söyledi; kliniğin çalışmaları konusunda da bilgi verdi.

Oygar, 3 nefroloji uzmanı, 1 hemodiyaliz hekimi, 26 hemşire ve 7 yardımcı personelle hastalara poliklinik, böbrek nakli, hemodiyaliz ve periton diyaliz gibi alanlarda hizmet verildiğini, ihtiyaç halinde hastaların servise de yatırılarak tetkik ve tedavi edildiğini söyledi.

“SON 10 YILDA 1156 HASTA HEMODİYALİZE ALINDI”

Düriye Deren Oygar, son 10 yılda bin 156 hastanın hemodiyalize alındığını, nefrolojide 300 binin üzerinde hemodiyaliz seansı yapıldığını, böbrek nakli gerçekleştirilen 240 hastanın takip ve tedavi edildiğini, 111’den fazla hastaya periton diyaliz hizmeti verdiklerini aktardı.

Yasa ve tüzüklerin yürürlüğe girmesiyle 2016’dan beri ülkede böbrek nakli yapıldığını anımsatan Oygar, ameliyatların üroloji ekibi, hazırlık, takip ve tedavinin de kendileri tarafından yürütüldüğünü belirtti.

2016’dan bu yana KKTC’de 44 hastaya böbrek nakli yapıldığını açıklayan Duriye Deren Oygar, bu nakillerin 26’sının kadavradan olduğunu söyledi.

Oygar, “Kadavra nakli, canlı vericisi olmayan hastalar için büyük bir şans ve umut oldu” dedi.