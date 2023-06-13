24 yaşındaki Özdemir hayatını kaybetti
Furkan Özdemir isimli genç, Minareliköy’de misafir olarak bulunduğu bir evde “aniden rahatsızlanarak” hayatını kaybetti.
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Furkan Özdemir isimli genç, Minareliköy’de misafir olarak bulunduğu bir evde “aniden rahatsızlanarak” hayatını kaybetti. 24 yaşındaki gencin ölümü, bölgede büyük üzüntü yarattı.
Özdemir’in ölümüne ilişkin açıklama yapan polis, saat 21.00 sıralarında, Mineraliköy’de misafir olarak bulunduğu bir evde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybettiğini bildirdi.
Polisten yapılan açıklamada, Özdemir’in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
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