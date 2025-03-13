22 yaşındaki işçi ağır yaralandı
Lefkoşa’da Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan 22 yaşındaki Sameel Ahmad Sayyal kullanımındaki forkliftin devrilmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.
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Lefkoşa’da Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan 22 yaşındaki Sameel Ahmad Sayyal kullanımındaki forkliftin devrilmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.
Polisten yapılan açıklama şöyle:
“13.03.2025 tarihinde saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan Sameel Ahmad SAYYAL (E-22) kullanımındaki forkliftin devrilmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştır. Olayda yaralanan Sameel Ahmad SAYYAL kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir”
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