2 yıldır boynunda araba lastiğiyle gezen geyik kurtarıldı

ABD'nin Colorado eyaletinde 2 yıldır boynunda araba lastiği takılı halde gezen bir geyiğin kurtarıldığı bildirildi.

Colorado Parks and Wildlife (CPW) yetkilileri, 4.5 yaşında olan ve 2 yılını boynunda araba lastiğiyle geçiren boğa geyiğinin kurtarıldığını duyurdu.

Yetkililer, bu işlem için boğanın sakinleştirilmesi ve boynuzlarının çıkarılmasının gerektiğini belirtti.

Geyiğin, dördüncü kurtarma girişiminin sonunda kurtulduğu ifade ediliyor.

Boynuzları kesildi

CPW'nin bölge müdür Scott Murdoch, yaptığı açıklamada "Çıkarmak çok zor oldu" diyerek, geyiğin boynunda ufak bir yara olduğunu ve bazı tüylerinin yolunduğunu söyledi.

Görevlilerin, lastiğin damak bölümündeki çeliği kesemediğini ifade eden Murdoch, "Lastiği kesmeyi ve boynuzlarının kalmasını tercih ederdik" diye konuştu.

Lastiğin, çam parçaları ve pislikle dolduğunu ve taşımak için çok fazla ağır olabileceğini dile getiren yetkili, lastiği çıkardıktan sonra geyiğin şaşırtıcı bir biçimde iyi durumda olduğunu söyleyerek, "Sahiden ne denli iyi göründüğüne şahit olunca epey şaşırdım" dedi.

Murdoch, geyiği sakinleştirmeye dönük önceki girişimlerin, görevlilerin hayvanlara yeterince yaklaşamaması ve diğer geyiklerin yakınlarda olması nedeniyle engellendiğini, ancak çiftleşme mevsiminin bunu mümkün kıldığını ifade etti.

Yaban hayatı yetkilileri, geyiği ilk olarak 2019'un temmuz ayında nüfus araştırması yaparken fark etmişti.

Görevlilerin, yaklaşık 270 kilogram ağırlığında olduğu bilgisini verdiği geyik, Park County ile Jefferson County arasında dolaşırken de birkaç kez görüldü, fakat kış aylarında uzun süre ortadan kayboldu.