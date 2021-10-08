2 yerli, 2 ithal üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 30 Eylül- 7 Ekim 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı, 2 yerli, 2 de ithal üründe limit üstü kalıntı tespit edildi.

Yapılan açıklamada ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda analizler yapıldığı ve bu analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirildiği belirtildi.

Değerlendirme sonrası elde edilen sonuçlara göre ithal ürünlerde 41 numunede 39’u temiz çıkarken, 2 üründe limit üstü kalıntı elde edildi. Hürsen Tarım Ür. Ltd. ait domateste ve Svs Tic. Ltd. ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürünlerin firmaların isteği üzerine geldiği yere iade edildiği açıklandı.

Yerli ürünlerde ise 18 numunede 16’sı temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandığı ifade edildi.

Zümrütköy sakinlerinden Fehime Ayhan’a ve Bostancı sakinlerinden Tezel Gürsoy’a ait narda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürün hasatlarının bir sonraki laboratuvar analize kadar durdurulduğu bildirildi.