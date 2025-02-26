2 gün tutuklu kalacaklar

Serap ŞAHİN

Dipkarpaz’da, 16 hür eşeğin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen polis soruşturmasında şüpheli olarak görülen 4 zanlı İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

“Kanunsuz ateşli silah tasarrusu” “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” ve “Hayvanlara zarar verme” suçlarından tutuklanan zanlıların 2 gün tutuklu kalmalarına talep etti.

Mahkemede olguları aktaran tahkikat memuru Rıfat Akçabel, Dipkarpaz’da kimliği meçhul şahıslar tarafından 16 hür eşeğin çeşitli yerlerinden vurularak öldürülmesinin üzerine 25 Şubat tarihinde av tüfeği olan 14 kişinin ikametgahında arama yapıldığını belirtti.

Polis, olayda kullanılan fişeklerle benzerlik taşıyan kartuş kısmı kesik av tüfeği fişeği tasarrufunda bulunan D.D. (ve U.D. ,adına kayıtlı tüfeğin namlu kısmı eksik olan T.K. ile adına kayıtlı silahlardan birini polise ibraz edemeyen E.D.’nin tutuklandığını mahkemeye aktardı. Eşeklerin hepsine otopsi yapıldığını ve eşeklerin av tüfeği ile vurulduğunun tespit edildiğini belirten polis, zanlıların telefonlarının temin edildiğini ve inceleneceğini söyledi.

Mesele ile ilgili alınacak ifadeler olduğunu söyledi.

Savcının sorusu üzerine 16 eşeğin 100 metrekarelik bir alanda bulunduğunu dile getiren polis, olayı bir kişinin işleme durumu olmadığını en az 4 kişi olma olasılığı bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlı D.D.’nin de bölgeye yakın tarlası olduğunu ve eşeklerden zarar gördüğünü mahkemeye aktardı.

Savcının sorusu üzerine polis, kayıp olan silahın namlu kısmının bulunması halinde kesin sonuca varılabileceğini belirtti, emare alınan fişeklerin de inceleneceğini belirtti.

Zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata etki etme ihtimalleri olduğunu kaydeden polis 2 gün ek tutukluluk talep etti.

Zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata etki etme ihtimalleri olduğunu kaydeden polis 2 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme zanlıların 2 gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

“Günah keçisi arıyorlar”

Duruşmaya ara verildiği sırada mahkeme salonunda basına konuşan E. D. “Günah keçisi arıyorlar” dedi. İki silahından birini ibraz edemediği için tutuklandığı iddialarında bulundu.

Öte yandan zanlılardan birinin gazetecilere hitaben "Fotoğraflarım açık yayınlanırsa çıkınca hepinizi vururum" dediği görüldü.