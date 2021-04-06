2 gün daha poliste tutuklu kalacaklar

Bir kişinin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine alıkonulmasıyla başlayan uyuşturucu meselesi giderek derinleşti. Olayla ilgili yeni bulgular ortay açıktı, tutuklu sayısı arttı, polis ek tutukluluk süresi talep etti.

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar T.O. A.A.ve A.S.ve M.A.Z. bugün meselede yeni olguların ortaya çıkması üzerine ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olayla ilgili olguları aktardı. Sevinç, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde 25 Mart günü, zanlı T.O. A.A.’nın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine alıkonulduğunu belirterek, zanlının üzerinde yapılan aramada 10 ayrı pakette satışa hazır toplamda yaklaşık 30 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini kaydetti.

Zanlının suçüstü gereği tutuklandığını dile getiren Sevinç, zanlının ikametgâhına girilirken ikametgâhta bulunan zanlı A.S.’nin polisi ve elleri kelepçeli zanlıyı görmesinin ardından A.A’a ait içerisinde uyuşturucu madde bulunan çantayı dışarı attığı sırada tespit edildiğini ifade eden Sevinç, ikametgâhta yapılan aramada başka herhangi kanunsuz bir bulguya rastlanmadığını anlattı. Sevinç, zanlı A.A’nın verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu uyuşturucu maddeleri 18 Mart 2021 tarihinde 10 paket olarak, 20 Mart 2021 tarihinde ise 12 paket olarak şuan huzurda bulunan zanlı M.A.Z.’den aldığı itirafında bulunması üzerine tespit edilen zanlının tutuklandığını belirtti.

Polis zanlı M.A.Z.’nin ikametgâhında yapılan aramada ise evin ve eşyaların çeşitli yerlerinde uyuşturucu oluğuna inanılan madde, uyuşturucu kalıntısı, öğütücü gibi suç unsurlarının tespit edildiğini belirtti. Bunun yanında evde uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 4 500 Dolar ve 4 330 TL nakit para bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade vermediğini ve aleyhine yöneltilen suçlamaları reddettiğini belirterek, öte yandan zanlının telefonunda bir başkasına ait kişisel bilgilerinin tespit edildiğini açıkladı. Zanlının telefonla söz konusu zanlıya uyuşturucu yönlendirmesi yapması üzerine mesaj gönderdiğinin de tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru Mehmet Sevinç zanlıların tutuklu bulunduğu süre içerisinde yapılan sorguda zanlı A.A’nın tasarrufunda 2 adet ev anahtar bulunduğunu bu anahtarlardan biri ile ilgili olarak yürütülen sorguda söz konusu anahtarın Gönyeli’de bir ikametgaha ait olduğu tespit edildi. Polis söz konusu ikametgâha zanlı A.A. ile birlikte gidilip yapılan aramada buzdolabında zanlının tasarrufunda bulunan uyuşturucu naylon paketlerine benzer naylonlar içerisinde 6 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve emare yapıldığını belirtti. Polis konu madde ile ilgili olarak yapılan sorguda zanlı A.A’nın daha önce verdiği ifadede bulunan uyuşturucuların belirttiği yerden değil de söz konusu evden zanlı M.A.Z’nin kendisini yönlendirmesi ile söz konusu evden aldığı beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Mehmet Sevinç söz konusu evin zanlı M.A.Z’nin kirasında olduğunun tespit edildiğini de söyledi.

Polis, meseleyle ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiğini dile getirerek, zanlı M. A.Z.’nin Data İnceleme Şubesi’ne gönderilen telefonunun inceleme sonuçlarının beklendiğini, bu sonuçlarla zanlının T. O. A. A. ile ve başka şahıslarla da bağlantılarının belirlenebileceğini anlattı. Polis, henüz daha telefon kayıtlarının ve parmak izi sonuçlarının gelmediğini ve aranan başka emareler ile alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti. Polis zanlıların soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.