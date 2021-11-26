2 belediye, 17 milyon TL borçlanma

Bakanlar Kurulu, Lefke ve İskele Belediyesi’nin toplamda 17 milyon TL borçlanmasını onayladı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre; Lefke Belediyesi’nde emekliye ayrılacak olan personelin emeklilik ikramiyelerinin, ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta yatırımlarının yapılabilmesi amacıyla 2 milyon TL borçlandı.

Borçlanmanın K. Vakıflar Bankası Ltd.'den 120 ay vadeli, değişken faizli olduğu kararda yer aldı.

İskele Belediyesi’ne 15 milyon TL borçlanma

Bakanlar Kurulu, İskele Belediyesi’nin Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd.'den 60 ay vade ile 15 milyon TL borçlanmasını onayladı.

Söz konusu borçlanmanın "Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı Düzenleme Projesi"nde kullanılacağı ifade edildi.