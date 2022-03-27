“19. Orkide Yürüyüşü” için basın toplantısı düzenlendi

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) bu yıl ilk kez CENGO-V Vakfı ile işbirliği içerisinde gerçekleştireceği ve ana sponsorluğunu yine Telsim’in üstlendiği Orkide Yürüyüşü ile ilgili olarak basın toplantısı düzenlendi.

Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz ve CENGO-V Vakfı Başkanı Özge Özbekoğlu’nun yanı sıra etkinliğin ana sponsoru Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Girne Con Kahve’nin sahibi Aslı Şadi, Dima Discount Genel Müdür Yardımcısı Hasan Çağlar ve Play FM Genel Yayın Yönetmeni Ali Dervişoğlu’nun katıldığı basın toplantısında KAV Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz, CENGO-V Vakfı ile olan işbirliğine değinerek önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Mustafa Camgöz: “Nöroblastom tedavisinde KAV ve CENGO-V ortak çalışacak”

Orkide Yürüyüşü ’nü bu yıl ilk kez Süleyman Cengiz Eminoğlu (CENGO-V) Vakfı’yla birlikte düzenlediklerini belirten Prof. Dr. Camgöz, iki vakfı birleştiren konuların sadece iyi niyet, hayır işi yapmak olmadığını, spesifik bir projelerinin de olduğunu vurguladı. Londra’da geliştirdikleri; çocuk kanser türü olan nöroblastomda umut veren yeni ilaçları, Kıbrıs’a da aktardıklarını, geliştirdikleri antikor ile nöroblastomu tedavi etme olanağını iki vakfın ortak bir şekilde geliştireceklerini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Camgöz, “doktora öğrencimiz Mustafa Çavuşoğlu’nun çalışma bulgularını sizinle paylaşacağız. Bu yılki 19. Orkide Yürüyüşümüzde ise; her yıl olduğu gibi yine ilerleme raporumuzu destekçilerimize sunacağız” dedi.

Böylesi büyük, uluslararası seviyede araştırma çalışmalarının bir ekip işi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mustafa Camgöz, yürüyüşün organizasyonunun, gününde yapılmasının da bir ekip işi olduğunu vurgulayarak etkinliğe destek veren başta Telsim olmak üzere tüm sponsorlara teşekkür etti.

Fevzi Tanpınar: “19. Orkide Yürüyüşü’nü bu yıl geleneksel şekliyle gerçekleştirmek bizlere heyecan veriyor”

19. Orkide Yürüyüşü öncesinde, basın toplantısı vesilesiyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Tanpınar, “Orkide Yürüyüşü’nü, pandemi döneminde de ara vermeden, dijital ortamda başarılı bir şekilde yürüttük. Bu yıl geleneksel şekliyle gerçekleştirecek olmak bizlere heyecan veriyor” dedi. Kanser Araştırma Vakfı ve başta Telsim olmak üzere tüm sponsorlarla yürütülen etkinliğe bu yıl CENGO-V Vakfı’nın da katıldığını sözlerine ekleyen Tanpınar, “CENGO-V Vakfı’nın aramıza katılması büyük bir güç sağlayacak. CENGO-V, Kanser Araştırma Vakfı ile önemli bir sinerji yaratacak. 19. Orkide Yürüyüşü’nde de bunun imzasını atmış olacağız.” dedi. Orkide Yürüyüşü’nün yeni destekçileri olduğuna da işaret eden Tanpınar, “Girne Con Kahve, yeni markasıyla Dima Discount Market aramızda ve tabii ki Play FM de her zamanki gibi aramızda” dedi.

19. Orkide Yürüyüşü’nün Bufavento – Taşkent Piknik Alanı arasındaki 9 km. lik parkurda yapılacağını belirten Tanpınar, bilet satışlarının hem dijital ortamda (https://kanserarastirmavakfi.org/online-bilet-satisi/) hem de Telsim Ortaköy Shop ve tüm Deniz Plaza şubelerinde başladığını kaydetti. Telsim Genel Müdür Yardımcısı Tanpınar, “bizler, 10 Nisan Pazar günü, “kanseri yenmek için” sloganıyla bir araya gelecek ve yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz” vurgusunda bulundu.

Özge Özbekoğlu: “Tek bir amacımız var, kanser denilen illetten kurtulmak”

CENGO-V Vakfı Başkanı Özge Özbekoğlu, basın toplantısında yaptığı konuşmasında CENGO-V Vakfı’nın çalışmalarına değindi. CENGO-V Vakfı olarak KAV bursiyeri Mustafa Çavuşoğlu’na verdikleri eğitim bursundan da söz eden Özge Özbekoğlu KAV ile gerçekleştirdikleri işbirliğinden duyduğu memnuniyeti belirtti. Konuyla ilgili olarak Özbekoğlu “tek bir amacımız var, kanser denilen bu illetten elimizden gelen katkıyı en iyi şekilde ortaya koyarak kurtulmak” dedi.

Aslı Şadi: “Bilimsel araştırmaların kanserle mücadeleye destek olmasını umuyoruz”

Girne Con Kahve’nin sahibi Aslı Şadi ise, yaptığı konuşmada, “farkındalığın, doğayla iç içe olmanın, kanseri yenmek için doğaya dönüşün çok önemli olduğuna inanıyoruz” diyerek, KAV’ın; yetiştirdiği bilim insanlarıyla bu rahatsızlığa çözüm olmasını umduklarını vurguladı. Aslı Şadi, Girne Con Kahve olarak bu etkinliğe destek vermenin kendileri için çok gurur verici olduğunu kaydetti.

Hasan Çağlar: “2 vakfın yaratacağı sinerji daha fazla insana ulaşılmasını sağlayacak”

19. Orkide Yürüyüşü’nün sponsorlarından Dima Genel Müdür Yardımcısı Hasan Çağlar ise basın toplantısındaki konuşmasında; “19 yıldır Kanser Araştırma Vakfı’nın Orkide Yürüyüşü’ne destek veriyoruz. Bu yıl ilk defa Dima Discount Market markamızla destek vereceğiz ve bundan sonra da Dima markası olarak destek vermeye devam edeceğiz” dedi. Konuşmasında, 2 vakfın birlikte hareket etmesinin farkındalığı daha da fazla arttıracağını vurgulayan Çağlar, “bu birlikte hareket etme hem vakıflar arası sinerjinin artmasını hem de 2 vakfın değerli takipçilerinin güçlerini birleştirerek daha fazla insana ulaşılmasını sağlayacaktır. Bizler yine aynı aile olarak vakıflarımızın sosyal politikalarının, sosyal çalışmalarının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ali Dervişoğlu: “Yayın hayatına başladığımız günden beri KAV’a destek vermekteyiz”

19. Orkide Yürüyüşü’nün medya sponsoru Play FM Genel Yayın Yönetmeni Ali Dervişoğlu ise konuşmasında, “Play FM olarak yayın hayatına başladığımız ilk günden beri Orkide Yürüyüşü’ne, KAV’a destek vermekteyiz. Bu yıl aramıza CENGO-V’nin katılmasıyla heyecanımıza daha büyük heyecan eklendi. Biz de Play FM olarak yürüyüşe katılanların yürüyüş esnasında ve yürüyüş finalinde keyifli vakit geçirmesi için elimizden geleni yapacağız” diyerek herkesi yürüyüşe davet etti.

Kanser Araştırma Vakfı’nın kansere farkındalık yaratmak ve Vakfa gelir sağlamak amacıyla ilk kez 2003 yılında organize ettiği geleneksel Orkide Yürüyüşü’nün bu yıl gerçekleştirilecek 19 uncusundan elde edilecek gelir, önceki yıllarda olduğu gibi yine vakfın kanser araştırmaları için oluşturduğu fona aktarılacak.

19. Orkide Yürüyüşü servis kalkış noktaları ve saatleri:

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu – 09:00

Girne GAÜ – 09:00

Gazimağusa Belediyesi – 08:30

Güzelyurt Otobüs Terminali – 08:00