171 mlgr alkolle yol kenarındaki araca çarptı, devrildi

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 21:15 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, 34 yaşındaki Kenan GÖK isimli sürücü , 171 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RK 953 plakalı kamyon araç ile kaza yaptı. Polis açıklamsında, sürücünün Dağyolu çemberi yakınlarında benzini bittiği için yolun solunda banket içerisinde park halinde bulunan EH 968 plakalı araca çarpıp ardından kontrolsüzce yoluna devam ettiğini açıkladı. Alkollü sürücü yolun solunda bulunan bariyerlere çarptıktan sonra yoldan çıkarak devrildi.

Kaza sonucu yaralanan Kenan GÖK kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldıldı.

Foto: BRT