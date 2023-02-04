17 yaşında hayatını kaybetti…
Bir süredir Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki yoğun bakımda tedavi gören 17 yaşındaki Emre Mutluay, hayatını kaybetti…
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17 yaşındaki Emre Mutluay, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Emre, bir süredir geçirdiği cilt hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Küçük Emre’nin naaşı bugün öğlen saatlerinde Düzova’da toprağa verildi…
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