17 ay sonra gelen özgürlük: “Arkadaş kurbanı oldum”

Türkmenköy’de 21 Eylül 2021 tarihinde yapılan operasyonda 1 kilo uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişiden biri olan Abdulhak Mahrous’un 17 aydır hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklediği davası suçsuz olduğunun ortaya çıkması üzerine geri çekildi.

Abdulhak Mahrous 17 ayın ardından cezaevinden tahliye edilerek özgürlüğüne kavuştu. Abdulhak Mahrous ilk günden itibaren suçsuzluğunun anlaşılacağına ve özgürlüğüne kavuşacağına emin olduğunu söyledi, “Arkadaş kurbanı oldum aracıma yardım amaçlı aracı olmadığı için aldığım arkadaşımın üzerinde olan uyuşturucu maddeden sorumlu tutuldum ve bu zaman sonra ispatlandı ve özgürlüğüme kavuştum” dedi.

Mahrous ülkesine dönmeden önce son olarak suçsuzluğunun ıspatlanmasına yardımcı olan Avukat Hüseyin Koralp’a, ayrıca adil yargılanma koşullarını oluşturan mahkeme ve savcılığa teşekkür etti.