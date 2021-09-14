15 yaşındaki COVİD-19 hastasının durumu kritik
Pandemi Hastanesi'nde Coronavirüs tedavisi gören 15 yaşındaki genç entübe edildi, hastanın durumu kritik.
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Pandemi Hastanesi'nde Coronavirüs tedavisi gören 15 yaşındaki genç entübe edildi, hastanın durumu kritik.
Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner YENİDÜZEN'e verdiği bilgiye göre, 15 yaşındaki hasta obezite ve diyabet hastası...
15 yaşındaki genç, dün yoğun bakım servisine alınmıştı.
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