14 sürücüye alkolden ceza

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu 1648 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontroller sonucu; 120’si belirlenen hız sınırı üzerinde araç kullanma, 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 304 araç sürücüsü rapor edilirken, 18 araç ise trafikten men edildi.