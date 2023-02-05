14 sürücüye alkolden ceza
Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu 1648 araç sürücüsü kontrol edildi.
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Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu 1648 araç sürücüsü kontrol edildi.
Kontroller sonucu; 120’si belirlenen hız sınırı üzerinde araç kullanma, 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 304 araç sürücüsü rapor edilirken, 18 araç ise trafikten men edildi.
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