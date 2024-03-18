14 ayda 301 kilo uyuşturucu 968 tutuklu!

14 ayda ele geçirilen uyuşturucu cins ve miktarları:

Hint Keneviri: 272 kg 637 gr 206 mg

Psilosin: 2 kg 82 gr 231 mg

Kokain: 1 kg 860 gr 965 mg

Sentetik Cannabinoid: 1 kg 452 gr 161 mg

Mefedron: 1 kg 220 gr 390 mg

Methamfetamin: 773 gr 583 mg

MDMA: 572 gr 333 mg

Eroin: 33 gr 182 mg

Uyuşturucu içeren hap: 1705 adet

LSD pul: 90 adet

Hint keneviri bitkisi: 40 kök

Serap ŞAHİN

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaygınlaşan uyuşturucu suçları, korkutucu boyutlara ulaştı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, Ocak 2023 ve Şubat 2024 tarihleri aralığında 14 aylık dönemde yaklaşık 301 kg uyuşturucu ele geçirdi, bu suçlarla ilgili 968 sanığı tutukladı.

Polis verilerine yansıyan uyuşturucu miktarlarında başı 272 kg 637 gr 206 mg ile Hint Keneviri, 2 kg 82 gr 231 mg ile Psilosin çekti.

Söz konusu dönemde ayrıca piyasaya sürülen 1 kg 860 gr 965 mg Kokain, 1 kg 452 gr 161 mg Sentetik Cannabinoid, 1 kg 220 gr 390 mg Mefedron, 773 gr 583 mg Methamfetamin, 572 gr 333 mg MDMA, 49 gr 193 mg Amfetamin, 33 gr 182 mg Eroin, 1705 adet Uyuşturucu içeren hap, 90 adet LSD pul ve 40 kök Hint keneviri bitkisi de tespit edildi.

Bir önceki yılda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı 122 kilo civarındaydı. Tutuklu sayısı ise 323 idi…

YENİDÜZEN, 14 aylık dönemde ele geçirilen uyuşturucu cinsleri ve miktarlarını mercek altına aldı.

968 sanık… En fazla Girne

14 aylık sürede ‘uyuşturucu’ suçunu işleyen 968 sanığın olduğu dikkat çekti.

Sanıkların bölgelere göre dağılımına bakıldığında Girne’nin başı çektiği görüldü.

Verilere göre; bu suça yönelik Girne’de 172, Lefkoşa’da 139, Mağusa’da 124, Güzelyurt’ta 38, İskele’de ise 11 sanık olduğu rakamlara yansıdı.

112 uyuşturucu meselesi… Mağusa başı çekti

14 aylık sürede toplamda 397 ‘uyuşturucu’ suçu işlendi, Mağusa 112 adetle başı çekti.

Polisin verilerine göre; Girne’de 104, Lefkoşa’da 96, İskele 55, Güzelyurt’ta ise 30 uyuşturucu suçu kayıtlara geçti.

Bu suçlara yönelik Lefkoşa’dan 139 sanık, Mağusa’dan 124 sanık, Girne’den 172 sanık, Güzelyurt’tan 38 sanık, İskele’den ise 11 sanık yargılandı.

Kokain’de Mağusa birinci sırada

Mağusa’da 112 uyuşturucu meselesinden 124 sanık tutuklandı.

Bölgede ekipler, 62 kg 285 gr 626 mg Hint Keneviri, 72 gr 367 mg Methamfetamin, 332 gr 907 mg Sentetik Cannabinoid, 19 gr 225 mg Eroin, 1 kg 77 gr 808 mg Kokain, 120 gr 629 mg MDMA, 300 adet uyuşturucu içeren hap ve 1 adet LSD Pul tespit etti.

2 çeşit uyuşturucu türü sadece Girne’de ele geçirildi

104 uyuşturucu suçundan 172 sanığın bulunduğu Girne’de Psilosin türü uyuşturucu sadece bu bölgede tespit edildi, toplamda 2 kg 82 gr 231 mg ele geçirildi.

Bununla birlikte polis ekipleri sadece Girne bölgesinde Mefedron türü uyuşturucu madde tespit ettiği de görüldü, 1 kg 220 gr 390 mg ele geçirildi.

14 aylık sürede 38 kg 154 gr 320 mg Hint Keneviri, 580 gr 248 mg Methamfetamin, 12 gr 498 mg Sentetik Cannabinoid, 265 gr 823 mg Kokain, 110 gr MDMA, 11 gr 900 mg Amfetamin, 327 adet uyuşturucu içeren hap ve 13 kök Hint Keneviri Bitkisi tespit edildi.

Lefkoşa sanık sayısında ikinci sırada

Lefkoşa’da tespit edilen 96 meselede 139 sanıkta ele geçirilen uyuşturucu türleri de dikkat çekti.

Polis toplamda 139 sanığı tutukladı; 9 kilo 342 gr 130 Hint Keneviri, 120 gr 177 mg Methamfetamin, 1 kg 84 gr 968 mg Sentetik Cannabinoid, 13 gr 957 mg Eroin, 499 gr 856 mg Kokain, 252 gr 371 mg MDMA, 37 gr 293 mg Amfetamin, 855,5 adet uyuşturucu içeren hap ve 13 kök Hint Keneviri bitkisi ele geçirdi.

İskele’de 158 kiloya yakın Hint Keneviri!

İskele’de, 157 kg 349 gr 778 mg Hint Keneviri türü uyuşturucu türü ele geçirildi, diğer bölgelere oranla bu uyuşturucu türünde rekor seviyelere ulaştı. Ayrıca İskele’de 100 mg Methamfetamin ve 1 kök Hint Keneviri Bitkisi de yakalandı.

Öte yandan Güzelyurt ve İskele’nin, uyuşturucu suçlarıyla ilgili diğer bölgelere göre ‘daha sakin’ geçtiği de verilere yansıdı.

Polis, Güzelyurt’ta 30 uyuşturucu suçundan 38 sanık, İskele’de ise 55 uyuşturucu meselesinden 11 sanık tutukladı.

Bununla birlikte Güzelyurt’ta 5 kg 505 gr 352 mg Hint Keneviri, 691 mg Methamfetamin, 21 gr 788 mg Sentetik Cannabinoid, 17 gr 478 mg Kokain, 88 gr 349 mg MDMA, 222,5 adet uyuşturucu içeren hap ve 13 kök Hint Keneviri Bitkisi ele geçirildi.