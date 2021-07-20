12 ve 17 aylık iki bebek Covid-19 pozitif

Kıbrıs’ın kuzeyinde son 24 saatte belirlenen Covid-19 pozitif vakaları arasında 12 ve 17 aylık iki bebeğin de yer alması dikkat çekti.

Bebeklerin sağlık durumunda bir sıkıntı olmadığı öğrenildi.

YENİDÜZEN’in sahip olduğu verilere göre 118 pozitif vakanın ortaya çıktığı son 24 saatte yine öğrencilerin ve casino çalışanlarının yoğunluğu dikkat çekti.

Vakalarla birlikte taburcu sayısının da yüksek olması göze çarptı.

118 yeni vakaya karşılık, aynı gün 119 kişi de tedavi ya da gözetimini tamamlayarak taburcu oldu.

Son 24 saatte Lefkoşa’daki vakaların çoğunluğunu üniversite öğrencileri, Mağusa’da emekliler ve Girne’de ise otel ve casino çalışanları oluşturdu.