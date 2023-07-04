“11 Temmuz Basın Günü” dolayısıyla resepsiyon düzenleniyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete Saded’in anısına kutlanan 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla resepsiyon düzenleyecek.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde 11 Temmuz Salı akşamı saat 20.00’de başlayacak resepsiyonda, “Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri” ile “Hizmet Onur Ödülleri” de sahiplerini bulacak.

“Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri”ni kazanlar geçtiğimiz gün duyurulmuştu.

Bu yılki 11 Temmuz resepsiyonunda 22 kişi ise Gazetecilik Meslek Onur Ödülü alacak.

25 yıl ve üzerinde basın kartı sahibi olup Meslek Onur ödülü alacak kişiler şunlar:

“Ayşe Arnavut, Ayşe Duyal , Emin Akkor, Fatoş Baykal, Halil Davulcu, Hülya Can Özgüren, Hüseyin Ekmekçi, İbrahim Akançay, İhsan Gürel, Kemal Yürekli, Kutlay Özyay, Mehmet Kasımoğlu, Mehtap Tekin, Peker Turgud, Raif Hızal, Savaş Leylek, Soley Söylemez, Şifa Aslan, Tamer Beydola, Tayfun Çağra, Yusuf Erek, Zehra Özfaik”

Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe sıfatını taşıyan Saded gazetesi, Ahmet Emin Efendi tarafından 134 yıl önce 11 Temmuz 1889’da yayımlanmaya başlanmıştı. Haftalık çıkarılan ve sadece 16 nüsha yayımlanan gazete, 14 Kasım 1889’da yayınına son vermişti.