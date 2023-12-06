“11 ayda 280 kilo uyuşturucu ele geçirildi”

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, 11 ayda 280 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, bunun bir rekor olduğunu söyledi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memurlarına plaket takdim edildi.

Törende konuşan Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Ocak-Kasım döneminde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 326 operasyon yapıldığını, yaklaşık 280 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 389 zanlı aleyhinde yasal işleme gidildiğini açıkladı.

Kuni, geçmiş yıllara nazaran bu yılın ilk 11 ayı içerisinde ele geçirilen uyuşturucu miktarının rekor düzeyde olduğunu kaydetti.

Kuni, bugünün en önemli toplumsal sorunlarından biri olan uyuşturucunun, tüm devletlerin mücadele ettiği öncelikli sorunlar arasında yer aldığını ifade etti.

Uyuşturucu madde ticaretinin sınır ötesine geçerek, uluslararası bir boyut kazandığını dile getiren Kuni, “Bu sorunun birçok toplumun geleceğini tehdit ettiği gözlerden kaçmamaktadır” dedi.

Kasım Kuni, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün, kısıtlı personel ve teknik imkanlar dahilinde, elde ettiği bilgileri değerlendirerek, düzenlediği operasyonların yanı sıra, deniz, hava limanları ile kara kapılarında narkotik dedektör köpekleriyle gerekli arama faaliyetlerinde bulunduğunu kaydetti. Kuni, müdürlüğün, uyuşturucuyla mücadelede zehir tacirlerine göz açtırmamaya yıl içerisinde de devam ettiğini belirtti.