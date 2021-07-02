103 öğretmen yer değişiyor
İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullardaki müdür, müdür muavini ve öğretmen nakil çalışma süreci İlköğretim Dairesi Müdürlüğü ve KTÖS istişaresi ile tamamlandı.
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İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullardaki müdür, müdür muavini ve öğretmen nakil çalışma süreci İlköğretim Dairesi Müdürlüğü ve KTÖS istişaresi ile tamamlandı.
KTÖS’ten verilen bilgiye göre, müdür, müdür muavini, öğretmenlerin nakillerinin gerçekleştiği çalışmada, toplam 103 öğretmen yer değiştirdi. 14 Haziran 2021 tarihinde başlayan nakil görüşmeleri, bugün tamamlanarak Kamu Hizmeti Komisyonu’na gönderildi.
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