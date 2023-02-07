100 kişilik bir ekip daha Adıyaman'a uçuyor

Türkiye'deki deprem çalışmalarına yardım için Adıyaman'a bir ekip daha gönderiliyor.

Deprem alanına dün giden ekibin çalışmaları devam ederken bugün de 100 kişilik bir ekip daha Pegasus uçağıyla Adıyaman'a gidiyor.

Ekipler, Ercan Havaalanı VIP salonunda, uçağa binmek için son hazırlıklarını yapıyor.

Uçakla az sonra Adıyaman'a hareket edecek olan ekipte, AFAD, Doğu Akdeniz Üniversitesi arama kurtarma, Sağlık Bakanlığı'na bağlı acil yardım ekibi, Sivil Savunma ve bazı özel hastanelere bağlı sağlıkçılardan oluşuyor.

Ekiplerle birlikte gıda, içecek, jeneratör ve benzeri yardımların da ayni uçakla gideceği ifade edildi.