10 günlük keşif Queer Wave başladı

Murat OBENLER

Kâr amacı gütmeyen Queer Wave tarafından düzenlenen ve güneydeki Kültür Bakanlığı Yardımcısı – Modern ve Çağdaş Kültür Dairesi tarafından desteklenen Queer Wave 2023, Cuma günü başladı.

18 Eylül’e kadar sürecek ve dünyanın dört bir yanından 150’den fazla queer filmin toplam 3 mekanda sinefillerle buluşacağı festivalin açılışlında Firuzan Nalbantoğlu ile Besire Paralik’in birlikte ürettikleri Overcoming-Üstesinden Gelmek adlı belgesel gösterildi.

Yoğun ilgi gören belgesel sonrasında Besire ve Firuzan film süreciyle ilgili soruları yanıtladı.

Daha sonra ise João Pedro Rodrigues’in Will-o'-the-Wisp filmi gösterildi. Açılış gecesi yönetmenliğini Evita Ioannou ve kareografisini Belinda Papavasiliou tarafından yapılan Açılış Seremonisi Performansı ile sürdü ve Bon Bon’un müzikleri eşliğindeki Sessions Cloud ile sona erdi.

Kıbrıs’ta kuir sinemaya alan yaratma sözü ile yola çıkan ve bu yıl 4.kez seyirciyle buluşmayı kutlayan Queer Wave film festivali, bir kez daha son dönem Kıbrıslı ve uluslararası eserlerin seçkisi ile birlikte geçmiş on yıllardan gelen kuir sinemasının değerli örneklerini sunuyor.



20’den fazla bölümde gösterimler, müzik ve tartışmalarla 10 günlük keşif

Bu yıl da Queer Wave, yerel sanatçıların ve DJ’lerin yer aldığı 20’den fazla gösterim, tartışma paneli ve eşzamanlı etkinlikleri içeren 10 günlük bir etkinlik serisine dönüşüyor. Önceki yıllarda olduğu gibi, seçki festival kazananlarını, yeni başlayan sanatçıların etkileyici eserlerini ve biraz daha ilginç seçenekleri içerecek şekilde düzenlendi. Festival bir kez daha LGBTQIA+ deneyimlerini kutlamak, topluluk oluşturmak ve kurgu, belgesel, animasyon ve melez çalışmalar aracılığıyla kuir sinemanın ve yaşamların alabileceği çok çeşitli biçimleri keşfetme yolunu sağlıyor.

Ana mekan Sessions x SPEL, 15 Eylülde Lefkoşa’nın kuzeyinde Shakespeare House’de de gösterim var

4.Festival, Queer Wave Sessions ile ortaklığını yenilerken, Sessions x SPEL (Devlet Çağdaş Sanat Galerisi) bu edisyonda festivalin ana mekanını oluşturuyor; 15 Eylül Cuma günü, İngiliz Yüksek Komisyonu’nun izniyle, yeşil hattın kuzeyinde Lefkoşa’da bulunan Shakespeare House da açık hava gösterimleri ile devam edecek. Festival, 16-17 Eylül tarihlerinde Sessions x SPEL çatı katında (Cloud) gerçekleşecek açık hava gösterimiyle sona erecek.

Sinefiller programın tamamını festivalin web sitesinde [www.queerwave.com] bulabilecek ve Facebook / Instagram / TikTok / YouTube sosyal medya hesaplarında bulunan @queerwavecyprus hesabını takip ederek etkinlikler hakkında daha detaylı bilgi alabilecek.

Joyland filmi ile sinefiller festival havasına girdi

Festivalin gelenekselleşen bölümlerinden olan ısınma seansı kıvamında geçen ön gösterim bu yıl Pierides Muzesi’nde yer aldı ve Larnaka Sinema Topluluğu işbirliğiyle Joyland filmi festival öncesinde gösterildi.