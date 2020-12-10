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“10 ay ülkeyi böyle mi yönetecekler?”

“10 ay ülkeyi böyle mi yönetecekler?”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yeni hükümetin ilk günden nisap sorunu ile meclis toplantısını geciktirmesine tepki gösterdi.

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yeni hükümetin ilk günden nisap sorunu ile meclis toplantısını geciktirmesine tepki gösterdi. BRT'deki canlı yayına katılan Erhürman "Bir dakikalık işi yapmak için 2 saattir bekliyoruz. Bu memleketi 10 ay, bu sıkıntılı dönemde, bu tavırla mı yönetecekler?" dedi.
 

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