“10 ay ülkeyi böyle mi yönetecekler?”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yeni hükümetin ilk günden nisap sorunu ile meclis toplantısını geciktirmesine tepki gösterdi. BRT'deki canlı yayına katılan Erhürman "Bir dakikalık işi yapmak için 2 saattir bekliyoruz. Bu memleketi 10 ay, bu sıkıntılı dönemde, bu tavırla mı yönetecekler?" dedi.

