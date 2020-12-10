UBP- DP YDP Azınlık Hükümeti’nin okunacağı Meclis Genel Kurulu, UBP'li iki vekilin toplantıya katılmaması nedeniyle 2 buçuk saat gecikmeyle toplanabildi.

Saat 10:00’nda toplanması gereken Meclis Genel Kurulu toplanamadı, Azınlık Hükümeti 2 buçuk saay ‘nisap aradı’…

Meclis Genel Kurulu UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ve Yasemi Öztürk'ün ikna edilmesi ile 2 buçuk saat sonra, saat 12:30 sıralarında toplanabildi.

UBP'de iki fire

Oğuzhan Hasipoğlu'nun 'bakanlık' beklentisi, Öztürk'ün ise HP'den istifa eden Mesut Genç'e 'İskele'den kontenjan adaylığı sözü' verildiği gerekçesi ile Genel Kurul'a katılmadıkları iddia edildi.

HP'den istifa edenler hazırdı...

HP'den istifa eden Milletvekilleri Hasan Topal, Mesut Genç ve Hasan Büyükoğlu ise Genel Kurul'a katılmak üzere hazır bekledi.

Hasipoğlu ve Öztürk geldi, Meclis 2 buçuk saat gecikmeli toplanabildi

UBP- DP YDP Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu’nun okunacağı ve saat 10:00’da açılması gereken Meclis Genel Kurulu, katılmaları için ikna edilen UBP Mağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve İskele Milletvekili Yasemi Öztürk’ün gelmesi ile saat 12:30’da açılabildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın onayladığı UBP- DP YDP Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu listesi Meclis Genel Kurulu’nda okundu.

Hükümet Programı Pazartesi okunacak

Danışma Kurulu’nun kararı uyarınca Hükümet Programı 14 Aralık Pazartesi gün Meclis Genel Kurulu’nda okunacak.

İstifalar da bilgiye getirildi

Kabine’nin okunmasını hemen ardından Hasan Topal, Hasan Topaloğlu ve Mesut Genç’in Halkın Partisi’nden istifaları da Meclis’in bilgisine getirildi.