1 yılda 122 kilo uyuşturucu, 323 zanlı

▶ Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürü Turgay Kırok, tespit edilen uyuşturucular arasında hintkeneviri türünün ilk sırada yer aldığına yönelik bilgi verdi, ‘en tehlikeli’ olarak nitelendirdiği metamfetamin türü uyuşturucuda artış yaşandığını dikkat çekti.

▶ Kırok, 2021’ye kıyasla uyuşturucu suçundan yakalanan zanlı sayısı azalsa da (2021’de 363 kişi yakalanmıştı), kişi başına düşen uyuşturucu miktarının arttığını söyledi, bu durumun da uyuşturucu ticaretine yönelinmesinden kaynaklandığını vurguladı.

2022 YILINDA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MİKTARLARI:

46 kilogramı hintkeneviri,

3.5 kg metafetamin,

2.9 kilogram ham afyon,

1.3 kilogram kokain,

1 kilograma yakın eroin,

600 gram sentetik cannobionid,

250 gr MDMA.

TOPLAM 122 KG UYUŞTURUCU

Ayşe GÜLER

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürü Turgay Kırok, 2022 yılında 122 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini söyledi, 66 kilogram uyuşturucunun da sahile vurduğunu belirtti.

Kırok, tespit edilen uyuşturuculara bakıldığında hintkeneviri türünün ilk sırada yer aldığına yönelik bilgi verdi, ‘en tehlikeli’ olarak nitelendirdiği metamfetamin türü uyuşturucuda artış yaşandığını dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl 280 operasyon sonucunda 31 farklı ülkeden 323 kişiyi tutukladıklarını ifade eden Kırok, hakkında yasal işlem başlatılan kişiler arasında KKTC, Nijerya, TC ve Ürdün vatandaşlarının çoğunlukta olduğunu kaydetti.

Kırok, 2021’ye kıyasla uyuşturucu suçundan yakalanan zanlı sayısı azalsa da (2021’de 363 kişi yakalanmıştı), kişi başına düşen uyuşturucu miktarının arttığını söyledi, bu durumun da uyuşturucu ticaretine yönelinmesinden kaynaklandığını vurguladı.

Artan nüfusa karşın bölümde 48 çalışan bulunduğunu ifade eden Kırok, bu sayının yetersiz olduğundan bahsetti, personel sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

Kırok, personel sayısı dışında araç sayısının yeterli olmadığını dile getirerek, “Uyuşturucu ticareti yapan kişiler, özellikle narkotik ekiplerinin araçlarını biliyor. Bu da ciddi sorun…” şeklinde konuştu.

Köpek Eğitim Merkezi’nde 9 dedektör köpeğin bulunduğundan da bahseden Kırok, köpeklerin uyuşturucu ve telefon bulma konusunda yaklaşık 1 yıl eğitim aldıklarını, ardından operasyonlara katıldıklarını da anlattı.

Uzun süredir hayata geçmesini bekledikleri birçok yasa çalışması olduğundan da bahseden Kırok, “Meclis’in bu yasaları geçirmesi, iş yükümüzü azaltacak. Teknoloji giderek ilerliyor. Ancak biz sınırlı imkanlarını kullanabiliyoruz” dedi.

Kırok, meslek yaşamında unutamadığı anısını da YENİDÜZEN’e anlatarak, ibretlik bir hikaye paylaştı: Ülkeden sınır dışı edilen bir babanın 16 yaşındaki kızına uyuşturucu işi yaptırması beni çok etkilemişti. Babasının zoruyla çocuk, 3 kiloya yakın uyuşturucuyu evinde saklamıştı, dağıtımını da yapıyordu. Tutuklandı, şu an cezaevinde…

Sahilde 1 ayda 66 kilo uyuşturucu!

● Kırok, 2022 yılında 122 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, hintkeneviri türünün başı çektiğini belirterek, 18 Kasım’dan itibaren ise sahillere toplam 66 kilogram uyuşturucu vurduğunu ifade etti.

● Uyuşturucuda bu yıl rekor miktarda madde ele geçirildi. 2022 yılının rakamlarını paylaşabilir misiniz?

● “Yakaladığımız uyuşturucu miktarlarındaki artış 2021 yılında başladı. Bu da yüzde 56 oranındaydı… 2022’de de devam etti. Geçtiğimiz yıl, yapılan operasyonlarla 122 kg uyuşturucu ele geçirdik. 46 kilogramı hintkeneviri, 3.5 kg metafetamin, 2.9 kilogram ham afyon, 1.3 kilogram kokain, 1 kilograma yakın da eroin, 600 gram sentetik cannobionid, 250 gr MDMA’ydı.”

● Sahillerde de uyuşturucu ele geçirilmişti. Bu miktara onlar da dahil mi?

● “Sahile vuran uyuşturucu miktarı toplam 66 kilogramdır. Bunlar, 18 Kasım’dan itibaren sahile vuran uyuşturucu miktarıdır.”

● Bu olay ilk kez mi yaşanıyor?

● “Hayır, 2019’da da benzer bir olay yaşanmıştı.”

● Peki, sahilde uyuşturucuyu bulan vatandaşlar polisi arıyor mu? Yoksa piyasaya da sürmeye çalışan oldu mu?

● Piyasaya sürmeye çalışanlar da oldu. 2 kişi cezaevine gönderildi. Bulup, polise bildirenler de var.”

● Uyuşturucu rakamlarını incelediğimizde son dönemde artışta olan tür metamfetamin midir?

● “Önlemeye çalıştığımız, asıl üzerinde durduğumuz metamfetamindir. Şu anda en tehlikeli uyuşturucu türüdür. Geçmiş yıllarda en tehlikeli uyuşturucu türü bonzai idi… Ama şu anda bu türde ciddi gerileme var. Özellikle bu yıl ele geçirdiğimiz bonzai türü uyuşturucu miktarının bayağı aşağıya çekildiğini söyleyebilirim. Bu konuda sadece Narkotik ekiplerinin değil, basın ve halkın da katkıları var. Onların bilinçlenmesi ile yol aldığımızı söyleyebilirim.”

● Köpek Eğitim Merkezi’nde kaç dedektör köpek var?

● “9 köpeğimiz var. Maksimum 10 yaşında kadar köpeklerimiz hizmet veriyor. Mağusa’da da 2 köpeğimiz var. Bu sayıya bomba köpekleri dahil değil. Telefon ve uyuşturucu üzerine eğitim alırlar. Yaklaşık 1 yıl eğitim alırlar. 3 ayda bir deneme yaparız. Bunu geçen köpeklerimiz, bir sonraki aşamaya devam eder.”

323 kişi tutuklandı, 19-40 yaş aralığı yoğunlukta!

● Polis ekiplerinin düzenlediği 280 uyuşturucu operasyonu ile 31 farklı ülkeden 323 kişinin tutukladığını söyleyen Kırok, hakkında yasal işlem başlatılan kişiler arasında KKTC, Nijerya, TC ve Ürdün vatandaşlarının çoğunlukta olduğunu kaydetti.

● Zanlıların, uyrukları ve yaş oranları nedir?

● “Bu yıl toplamda 323 kişi tutuklandı. Bu kişilerin 300’ü erkek, 23’ü kadındı. En yoğun kullanım 19-40 yaş aralığında. Bu yıl, 280 uyuşturucu operasyonu yapıldı. 31 farklı ülkeden zanlı yakaladık. KKTC vatandaşları, Nijerya, TC ve Ürdün uyruklu bireyler ağırlıkta.”

● Geçtiğimiz yıla göre uyuşturucu rakamlarını nasıl yorumlarsınız?

● Ele geçirdiğimiz bonzai türü uyuşturucu miktarı ciddi şekilde aşağılara çekildi. Geçtiğimiz yıl, 4 kilogram 153 gram bonzai ele geçirmiştik. Bu yıl, söz konusu rakam 153 grama düştü. Metamfetamin kullanımı artıyor. 2021 yılına kıyasla yakalama oranları hemen hemen aynı.”

● Bir kıyas yapacaksak olursak, geçtiğimiz yıl yakalanan kişi sayısının aynı kaldığını, uyuşturucu miktarının arttığını söylemek mümkün olur mu?

● “Evet, söyleyebiliriz. Çünkü talepten çok, arza yöneldik. Bu nedenle de yakalanan kişi sayısı çok farklı değil. Örneğin, 2021’de 363 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Bu sayı, 2022’de 323’tü. Ancak kişi bazındaki kilo başına oldukça fark olduğunu görmek mümkün. Bu durum da uyuşturucu işinin ticaretini yapmaya yönelinmesinden kaynaklanıyor.”

“Personel yetersiz, İskele ve Güzelyurt’ta merkez yok”

● Kırok, bölümde 48 çalışan bulunmasına rağmen, nüfustaki artış düşünüldüğünde personel sayısının yetersiz olduğunu ifade etti, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı İskele ve Güzelyurt’ta merkez olmadığını, bu durumun da ciddi sorun oluşturduğunu aktardı.

● Polis sıkça personel eksikliği ile gündeme geliyor. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde durum nedir?

● “Artan nüfusa bakıldığında, bölümdeki personel sayısı yeterli değil.”

● Şu anki personel sayısı nedir?

● “Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı 48 personel bulunuyor. 48 kişi içinde Lefkoşa, Mağusa ve Girne’deki ekipler var. İskele ve Güzelyurt bölgesinde şubemiz yok. Güzelyurt’ta bir olay olduğunda Lefkoşa’daki, İskele’de olay olduğunda ise Mağusa’daki ekipler gidiyor. Bu kadar kişi ile yapılanlar ortada. Polis Genel Müdürlüğü’nde olduğu gibi Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde de personel sıkıntısı var. Ciddi şekilde personel sayısı artırılmalıdır.”

● Peki, kaç yıldır çalışan sayısı bu şekildedir?

● “Bu yıl 48 çalışana ulaştık. Personel alımı yapıldı, bize de uygun görüldüğü kadar geldi. Ama yeterli değil. Yeni gelen personelin eğitim, tecrübe kazanma süreci vardır. İstihbarat alan bir ekibiz. Sokağa hakim olmamız gerekir. Bir personelin tam donanımlı olabilmesi için 4-5 yıllık süreye ihtiyaç vardır.”

● Mesainizin büyük bölümü mahkemelerde geçiyor. Uyuşturucu zanlılarına verilen cezalar tatmin edici mi?

● “Son yıllarda verilen cezaların tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Uyuşturucu operasyonlarında yakaladığımız zanlılar 11 yıl ya da 13 yıl hapis cezası aldı. Bunlar önemli. Bence cezalar bu düzeyde olmalıdır. Caydırıcılık için cezaların büyüklüğü önemli.”

● Bu konuda devlet nasıl bir adım atmalı?

● “Uzun süredir, hayata geçmesini beklediğimiz yasalarımız var. Meclis’in bu yasaları geçirmesi, iş yükümüzü azaltacak.”

● Yasallaşmasını beklediğiniz yasalar nelerdir?

● “Teknik Araçlarla İzleme Yasası, Muhbirin Ödüllendirilmesi Yasası, Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Yasası, Kontrollü Teslimat Yasası, Gizli Soruşturmacı Kullanılması ve Görevlendirilmesi Yasası, Etkin Pişmanlık Yasası… Teknoloji giderek ilerliyor. Ancak biz sınırlı imkanlarını kullanabiliyoruz.”

● Bugüne kadar karşılaştığınız en büyük sorun neydi?

● “Personel sayısı dışında araç sayısı da yetersiz. Bununla birlikte uyuşturucu ticareti yapan kişiler, özellikle narkotik ekiplerinin araçlarını biliyor. Bu da ciddi sorun…”

Unutamadığı bir anısı…

Bir babanın, 16 yaşındaki kızına uyuşturucu sattırması…

● Uzun süredir meslektesiniz. Birçok zanlı ile karşılaştınız. Unutamadığınız bir anınız oldu mu?

● “Bir babanın, kızına uyuşturucu işi yaptırması beni çok etkilemişti. Baba, Kıbrıs’tan sınır dışı edilmişti. Uyuşturucuyu da İstanbul’dan kızına yollamıştı. Babasının zoruyla 16 yaşındaki kız çocuğu 3 kiloya yakın uyuşturucuyu evinde saklamıştı, dağıtımını da yapıyordu. Bunları gördükçe, bir taraftan o çocuğa acırken, diğer taraftan da ‘Bir baba, kızına böyle bir şey yapar mı?” diye sorguluyorsunuz.”

● Kız şu an nerede?

● “Davası sonuçlanmadığı için Merkezi Cezaevi’nde… Okulunda da oldukça başarılıydı. Cezaevine ders kitaplarını getirdiler… Oldukça üzücü, içimiz parçalanmıştı…”