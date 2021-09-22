1 Kg uyuşturucu: 3 tutuklu

Polis, düzenlediği operasyonla Beyarmudu - Türkmenköy kavşağı üzerindeki bir araçta yaklaşık bir kilo hintkeneviri (Skunk) türü uyuşturucu tespit etti, araçtaki 3 kişiyi tutukladı.

Olay polis bültenine şöyle yansıdı:

“21.09.2021 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Beyarmudu - Türkmenköy kavşağı üzerinde, Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, A.M.(E-25)’nin kullanımda bulunan ve O.A.(E-38) ile A.A.(E-23)’nın yolcu olarak bulunduğu araçta uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilmesi üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından konu araçta yapılan aramada; yaklaşık 1 kg ağırlığında hintkeneviri (Skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”