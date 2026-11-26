Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ve beraberindeki milletvekili adayları, Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Gerek hükümette gerekse muhalefette emekçinin hakkını koruyacaklarını vurgulayan Çeler, asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi yönündeki sendikal taleplerin değerlendirilmesi, sektörel taban maaş uygulaması, kamudaki ücret adaletsizliklerinin giderilmesi ve çalışanların alım gücünün korunmasına yönelik politikalarına dikkat çekti.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu:

“TDP’nin meclise güçlenerek gireceğini görüyoruz”

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, seçimler öncesinde gerçekleştirilen istişarenin önemine değinerek, çalışma yaşamında biriken sorunların yeni Meclis döneminde çözüm odaklı bir anlayışla ele alınmasını istedi.

Serdaroğlu, TDP’nin Meclise güçlenerek gireceği yönündeki beklentisini dile getirerek, yeni dönemde ülke sorunlarının istişare ve iş birliği içerisinde çözüme kavuşturulması temennisinde bulundu.

Asgari ücrette iyileştirme, kamuda barem düzenlemesi

Çeler, TDP’nin emek politikaları kapsamında asgari ücretin iyileştirilmesini, en düşük kamu maaşına endekslenmesi yönündeki sendikal taleplerin değerlendirilmesini, sektörel taban maaş uygulamasını, kamudaki ücret farklılıklarının giderilmesini ve barem sisteminin yeniden düzenlenmesini hedeflediklerini belirtti.

Eşit işe eşit ücret ilkesinin önemine vurgu yapan Çeler, çalışanların alım gücünün otomatik endeksleme sistemiyle korunmasını, hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin düzenli olarak bir araya gelerek ortak çözümler üretmesini amaçladıklarını ifade etti.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler:

“İlk gün hayat pahalılığı kriz masası kuracağız”

50 milletvekili adayının imzasını taşıyan “40 Söz, 50 İmza” seçim programına dikkat çeken Çeler, ilk 90 günlük acil eylem planı kapsamında göreve geldikleri ilk gün Hayat Pahalılığı Kriz Masası’nı kurmayı, ekonomik sorunlara karşı hızlı ve etkili önlemler almayı ve çalışanların alım gücünü korumayı hedeflediklerini belirtti.

Çeler, özel sektörde sendikal örgütlenmeyi güçlendirmeyi, toplu iş sözleşmelerini yaygınlaştırmayı, kayıt dışı istihdamla mücadele etmeyi ve iş sağlığı ve güvenliği alanında etkin denetim mekanizmaları oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda da sendikalarla uyum ve iş birliği içerisinde çalışacaklarını belirten Çeler, asgari ücretin belirlenmesinde çalışanların yaşam koşullarının, alım gücünün ve sendikal taleplerin esas alınmasının önemini vurguladı.

“Sokakta da mecliste de birlikte mücadele edeceğiz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde sendikalarla omuz omuza mücadele ettiklerini hatırlatan Çeler, 15 aylık görev süresinde kamu ve özel sektör çalışanlarının haklarına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yolsuzluk, usulsüzlük, adam kayırmacılık ve liyakatsizlikle mücadele edeceklerini belirten Çeler, 50 milletvekili adayının dokunulmazlık taahhütnamesini imzaladığını da hatırlattı.

Emekçinin haklarını korumaktan ve örgütlü mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Çeler, TDP’nin gerek hükümette gerekse muhalefette sendikaların yanında olacağını belirterek, “Toplumcu Demokrasi Partisi bu halkın Meclisteki sigortasıdır” dedi.