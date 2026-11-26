Dr. Oğuz Ufuk Haksever

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Aşırı Sağ: Yükselmekte Olan, Yükselen, Yükselmiş

Aşırı sağ, siyaset başta olmak üzere din, bilim, ekonomi, medya ve birçok alanın gündeminde olan bir mesele haline geldi. 2008 Ekonomik Krizi’ne müteakip, 2010’ların başında baş gösteren ve 2015’te yaşanan göç ve mülteci krizi ile hız kazanan aşırı sağın yükselişi belki de doruk noktasına ulaşmış durumda. Bu yazıda, belki de çokça değinilen, konuşulan ve yazılan aşırı sağın yükselişine odaklanacağım. Ancak, halihazırda tartışmaların gündeminde olan sebepleri ve özelliklerinden ziyade, aşırı sağın geldiği durumu ve geleceği hakkında bir değerlendirmede bulunacağım. “Aşırı sağın yükselişi”! Peki aşırı sağ yükseliyor mu, yoksa halihazırda yükseldi mi? Varacağı nokta birçok ülkede iktidar olmak mı, yoksa yaratacağı siyasal, ekonomik ve sosyal dönüşüm mü? Bence tartışmanın esası aşırı sağın yükselişini bir “tehlike” şeklinde lanse edip telaşa kapılmak değil, aşırı sağın gerçek anlamda nelere sebep olduğu üzerine detaylı kafa yormak ve tartışmak, sonrasında da yaratacağı etki ile nasıl baş edilebileceğini konuşmaktır.

Aşırı Sağ Üzerine

Aşırı sağ, siyaset bilimi literatüründe geniş yer bulmuş, özellikle 21. yüzyılda gerek ideolojik gerekse pratik politika tartışmalarının odağı haline gelmiştir. Aşırı sağ, esasen sağ ideolojinin bir varyantı olup merkez düşünce ve pratiklerden zaman içinde uzaklaşan ve bunların yeterli olmadığı, daha derinlikli ve genişletilmiş sağ düşünce ve pratiklerin gerekli olduğunu savunan bir ayrımdır. Aslında aşırı sağın kendi başına bir ideoloji olduğunu söylemek güçtür. Diğer ideolojiler gibi (örneğin, liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm, vs) sabit ideologları, program yapısı, geçmişi yoktur. Aşırı sağın karakteri ve özellikleri daha çok merkez sağdan aşırı olarak tasavvur ettiğimiz düşünce ve pratiklere dayanarak tanımlanmaktadır.

Aşırı sağın dayandığı temel içerisinde, milliyetçilik, otoriterlik, hiyerarşi ve dışlayıcı kimlik tanımlaması vardır. Aşırı sağ, toplumları homojen bir bütün olarak ele alır ve her türlü çeşitliliğe mesafeli ve eleştirel yaklaşır. Olası çeşitlilik ve farklılıklar, ulusal, kültürel veya etnik kimliğe bir tehdit olarak algılanır. Liberal demokrasinin belki de en büyük kazanımlarından olan ve geç 20. ve 21. yüzyılı şekillendiren çoğulculuk ve toplumsal eşitlik anlayışına mesafeli bir pozisyon edinen aşırı sağ, bunların olası getirilerine de karşı çıkar. Günümüzde, hatta 2000’lerin başından beridir siyaseti, medyayı, bilimi domine eden ve Mudde’nin (1) zamanımızın ruhu, yani zeitgeist olarak tanımladığı popülizm de aşırı sağın en temel özelliği haline gelmiştir. Popülizm her ne kadar aşırı sağa özel bir karakter olmasa da, aşırı sağ popülistler söylemleri aracılığı ile kendilerini “halkın gerçek temsilcisi” olarak sunmakta, var olan yapısal sisteme ve bu yapının elitlerine karşı çıkmakta ve belirli grupları halkın ve dahi ulusun karşısında konumlandırmaktadırlar. Özellikle popülist siyasetin güç kazanması ve aşırı sağ fikir ve pratiklerin yükselmesi ile beraber aşırı sağ siyaset başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok yerinde siyaset arenasını domine eder bir hale geldi.

Peki bu aşırı sağın temel karakteristikleri nelerdir? Yukarıda da biraz değindiğim üzere, aşırı sağ aslında merkez sağ/sağ düşüncenin ve bağlı ideolojilerin düşünce ve pratiklerinden hareketle bunların daha fazla veya aşırı durumu haline gelmiş bir karaktere sahiptir. Aşırı sağın temel karakteristiklerinin başında aşırı veya dışlayıcı milliyetçilik gelmektedir. Tekrar altını çizmek gerekirse, aşırı sağ, safi bir milliyetçiliğin ötesinde daha aşırı ve kapsayıcı veya belirleyici olmaktan öte, dışlayıcı bir tanıma sahip milliyetçiliğe sahiptir. Ulusal kimlik oldukça dar ve homojen bir perspektiften tanımlanmış ve “biz”leri tanımlamaktan öte, “öteki”lerini dışlama görevi görmektedir. Öte yandan, dışlayıcı milliyetçiliğe nativism, yani yerlicilik eşlik etmektedir. Bu yaklaşıma göre ülke sadece o ulusun parçası olan ve “yerli” kabul edilen toplumsal gruplara aittir. Bu tutum da doğal olarak, çeşitliliğe ve çokkültürlülüğe eleştirel, göç ve mülteci kabulüne ise karşı bir politika doğurur. Asıl olarak aşırı sağ, azınlık karşıtı bir duruş sergiler. Sadece dışarıdan gelen azınlıklar (göçmen, mülteci, sığınmacı, vs) değil, aslında toplum içinde yer alan ve belki de ulusun bir parçası olan etnik, dini ve farklı cinsel yönelime sahip azınlıklara da karşı olup, bu grupları var olan toplumsal, hatta ekonomik sorunların kaynağı olarak görür. Bu çerçevede, aşırı sağ, belki de liberal düşüncenin öngördüğü ve 21. yüzyıl toplumlarının en öne çıkan özelliği olan plüralizmin yani çeşitliliğin tamamen karşısında bir duruş edinir. Özetle, aşırı sağ görüşe sahip siyasi aktörler, gerek lider, gerekse partiler, aşırı ve dışlayıcı bir milliyetçilik anlayışı güder, otorite ve toplumsal düzen savunur, yerli ve milli bakış açısı ile her tür azınlığa karşı politika benimser ve toplumun çoğulcu ve çeşitli yapısını birçok soruna yol açan ve baş edilmesi gereken bir tehdit olarak görürler.

Aşırı Sağın Yükselişi

Peki aşırı sağ nasıl oldu da geleneksel veya merkez sağdan ayrışarak farklı bir düşünce yapısı ve pratiğe dönüştü? Ne gibi olaylar veya gelişmeler bu sürece katkı sağladı? Aşırı sağın yükselmesinin nedenleri üzerine geniş ve derinlikli bir tartışma halihazırda mevcut. Ancak bu tartışmanın önde gelen olaylarına burada kısaca değinmekte fayda var. Yukarıda değindiğim gibi aslında aşırı sağın kitlesel olarak yükselmeye başlamasında 2008 Ekonomik Krizi oldukça önemli bir rol oynadı. Kriz sırasında ve sonrasında yaşanan gelir eşitsizliği ve adaletsizliği, işsizlik ve refah kaybı gibi sonuçlardan özellikle yapısal sorunlar ve bunları yönetemeyen merkez siyaset ve elitleri sorumlu tutuldu. Bir diğer yanda ise daha geniş ölçekte etki yaratan küreselleşme veya neo-liberal küreselleşme var. Bu durum da gerek ekonomik, gerekse kültürel ve siyasi yönlerden okunabilir. Ekonomik kriz ve dalgalanmaların getirisi ile kemer sıkma politikalarının ötesinde, yaşanan siyasi krizler ve kültürel dönüşümler de, aşırı sağ tarafından küreselleşmeye bağlandı. Başta ulusal egemenliğin tehdit altında olduğu ve kültürel kimliğin kaybolacağı düşüncesi aşırı sağın ana argümanı olarak ortaya çıktı. Bu süreçte belirli kesimler siyaset tarafından temsil edilmediklerini hissettiler. Aşırı sağ ise bu noktada popülist bir yöntem de takınarak geleneksel merkez siyasi partilere, elitlere, kurumlara karşı harekete geçti.

Öte yandan, 2010’lardan sonra farklı dalgalar halinde gerçekleşen göç ve mülteci krizleri, özellikle Avrupa’da aşırı sağın yükselmesine meydan verdi. Göçmen ve mültecilerle gelen zaman içine yayılmış çeşitlilikten ziyade, ani demografik değişim, aşırı sağ tarafından kültürel ve ulusal kimlikler başta olmak üzere ekonomik ve siyasal yaşama bir tehdit olarak sunuldu. Yine bu süreçte ortaya çıkan kültürel yerlilik (cultural nativism) ise, aşırı sağın en temel argümanı haline gelmiş ve yerel ve ulusal halkların kimlik yapısının “dışarıdan gelen” kesimler ve değer yargıları nedeni ile bozuntuya uğrayacağını öne sürmektedir. Bu tutumu bugün birçok Avrupa aşırı sağ aktörde gözlemlemek mümkündür.

Aşırı Sağ: Yükselişten Nereye?

Peki aşırı sağın mevcut durumu nedir? Aşırı sağ yükseliyor mu? Aslında gelinen noktada aşırı sağın “yükselişi”ni konuşmak veya “yükselmekte olduğunu” söylemek artık eksik olacaktır. Bugün aşırı sağ “yükselmiş”tir. Artık aşırı sağı yükselen veya yükselmekte olan bir trend olarak tanımlamak yerine “yükselmiş” olduğunu ve bugün siyaset arenasının tam da ortasında bulunduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Aşırı sağ artık daha geniş kitlelere yayılmış ve hitap eden bir düşünce ve pratikler bütünü haline gelmiştir. Gerek Avrupa’nın birçok ülkesinde, gerekse Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika ve Asya’nın birçok kesiminde aşırı sağ artık kıyıda köşede kalan marjinalleşmiş bir düşünce veya siyasi aktör değildir. Bunu anlamak, anlamanın ötesinde kabullenmek gerekmektedir. Aksi takdirde “yükselmiş” aşırı sağ ile mücadele edemez ve gerekli stratejileri uygulayamayız. Bu nedenle “yükselen aşırı sağ” ile değil de, “yükselmiş” bir aşırı sağ ile nasıl mücadele edeceğimizi düşünmenin, konuşmanın ve tartışmanın zamanı gelmiştir.

Peki o zaman “yükselmiş” aşırı sağ nedir? Aşırı sağın “yükselmiş” olması ne anlam ifade etmektedir? Aşırı sağ ne zaman “yükselmiş” kabul edilmektedir? Öte yandan yine bu satırları okurken belki de aklınıza takılacak diğer bir kıymetli soru ise “bu kadar ülkede (örneğin; Macaristan, Sırbistan, ABD, vs) daha demokratik veya aşırı sağ karşıtı aktörler ivme kazanırken, nasıl oldu da aşırı sağın yükselmiş olduğunu söyleyebilirsin?” olacaktır. Yazımı, kısaca bunları tartışarak devam etmek ve sonlandırmak istiyorum.

“Yükselmiş” aşırı sağ aslında illaki iktidara gelmiş bir aşırı sağ değildir. Aşırı sağ aktörlerin her ne kadar esas amacı iktidara gelmek ve politika uygulamak olsa da aşırı sağın yükselmiş olması için bazen buna gerek kalmayabilir. Aşırı sağın iktidarda olduğu ülkelerde, aşırı sağ politikalar farklı şekillerde gözlenmekte veya bu aktörler iktidardan gitmeden önce uygulanmaktadır. Ancak, aşırı sağın yükselmiş olması sadece iktidara gelebildiği yerlerle sınırlı değil. Bu nedenle, aşırı sağın yükselmiş olduğunun en büyük göstergesi iktidara gelebilmesi değil. Toplumun tutum ve değer yargıları başta olmak üzere, siyasi söylemi ve ana-akım geleneksel siyasi süreç ve aktörleri dönüştürmüş olmasıdır. İşte bu aşırı sağın “yükselmiş” olduğunu bize gösteren en başat durumdur. Merkezin sağa kaydığı, geleneksel aktörlerin tam anlamda pratikte olmasa da söylemde oldukça sağ/aşırı sağ tandanslara yaslandığı koşullarda aşırı sağ zaten yeterince yükselmiş durumdadır.

İkinci soruya gelecek olursak, evet, bu kazanımlar veya aşırı sağ aktörlerin kazanımlarının engellenmesi oldukça kıymetli gelişmeler. Bunları elbette görmezden gelemeyiz. Ancak bu aktörlerin seçim kazanmaları veya iktidarı ele almaları çoğulcu, kapsayıcı, çeşitli, çokkültürlü bir liberal demokrasiye geri döneceğimiz anlamına gelmiyor. Aşırı sağın alternatif aktörleri, aşırı sağın kesin reçetesi değildir. Gelinen noktada önemli ve hatta gerekli olan aşırı sağın “yükselişini” nasıl durduracağım değildir. O geminin çoktan limandan ayrıldığını düşünüyorum. Bu noktada akıl yormamız ve tartışmamız gereken şey, aşırı sağ düşünce yapısının yarattığı siyasetteki “eksen kayması” ile ve merkez siyaseti dönüştürdüğü bu “gabaret” durumla nasıl başa çıkacağımızdır.

Sonuç Yerine

Dünyanın birçok yerinde siyaset arenası önemli bir dönüşüm yaşıyor. “Yükselmiş” aşırı sağ, otokratikleşen demokratik rejimler, siyasal temsil ve kültürel kimlik çıkmazları, toplumlarda bir değişim talebi doğuruyor. Özellikle aşırı sağ aktörlerin iktidara gelmediği yerlerde (Fransa, Almanya, İspanya, vs) aşırı sağ aktörler güç kazanmaya devam ediyor. Sağ/aşırı sağ aktörlerin yönettiği ülkelerde ise (ABD, Macaristan, Sırbistan, vs) alternatif aktörler siyasi gücü elde ediyorlar. Tam da bu noktada yazımı aşırı sağın “yükselmiş” olduğunu destekleyen ve uzun bir süre daha bizimle olduğunu iddia eden bir sorunsal ile bitirmek istiyorum. Yukarıda da değindiğim gibi. Aşırı sağ sadece pratiklerden ibaret değil. Aşırı sağ bir düşünce yapısıdır. Ve bu nedenle düşünmeden edemiyorum. Aşırı sağ aktörlerin devrildiği yerlerde, halk gerçekten bu düşünceye karşı olduğu için mi (yani göçmen-mülteci yanlısı, kapsayıcı, vs) yoksa sadece aşırı sağın getirdiği yönetim mekanizmalarına, özellikle demokratik gerileme vs karşı olduğu için mi alternatiflere yöneldiler? Öte yandan, aşırı sağın “yükselmiş” olup bir türlü iktidar olamadığı (henüz!) yerlerde gerçekten aşırı sağ başaramadığı için mi, yoksa merkez siyasetin yeterince aşırı sağın halkta “karşılık bulan taleplerini” yerine getirdiği için mi merkez siyaset halen iktidarda kalıyor? Benim kanaatimce bu iki sorunun yaratacağı tartışma “yükselmiş” aşırı sağ ile nasıl baş edebileceğimizi konuşmaya başlamamız gereken cevapları içinde barındırıyor.

Kaynak

(1). Mudde, C. (2004). The populist zeitgeist. Government and opposition, 39(4), 541-563.