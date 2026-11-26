Abdullah Korkmazhan

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Faşizme doğru…

Dünya’da ve daha dar ölçekte Avrupa’da son yıllarda yaşanan ekonomik ve politik gelişmeler, ikinci dünya paylaşım savaşı öncesi dönem ile oldukça büyük benzerlikler içermektedir.

Kapitalizmin yapısal krizlerinin palyatif çözümler ile daha fazla ötelenemediği, milliyetçi sağ politikaların güçlendiği, askeri harcamaların ve silahlanmanın arttığı, büyük güçlerin farklı bölgelerde yürüttükleri vekalet savaşlarının derinleştiği, “aşırı sağın”, aslında faşizmin başta Avrupa olmak üzere yerkürede yeniden güçlendiği bir dönemden geçmekteyiz.

Öncelikle şu noktaya dikkat çekmekte fayda görüyorum. Sağ’ın önüne “aşırı” sıfatını koymak, sağın makul olanını kabul edilebilir bulmaktır. Oysa sağın makul olanı, kabul edilebilir olanı yoktur. Sağ insanlık için her zaman ve her koşulda sakıncalı ve tehlikelidir. Dolayısı ile ben “aşırı sağ” yerine, “Sağın güçlenmesi” ya da “Faşizme doğru yaşanan gelişmeler” tanımlamalarının kullanılmasının daha sağlıklı bir politik yaklaşım olacağına inanmaktayım.

Sağın güçlenmesi ve faşizme doğru atılan adımların temel nedeni hiç şüphesiz kapitalizmdir. Ve kapitalizmde, neo-liberalizmin “ideolojilerin sonu” önermesinin aksine, sol ve sağ, siyasi kutuplaşmanın ve mücadelenin ana ayırımları, esas ideolojilerdir. Sağ ideolojinin temel hedefi kapitalist sömürü sisteminin devamını olanaklı ve meşru kılmaktır. Savaşlar ve sağın radikalleşerek faşizme doğru adımlar atmaya başlaması kapitalizm yaşadığı krizlerden çıkış için kullandığı temel iki yoldur. Bu iki yolda da emin adımlar ile yapılan yolculuk, dünya ve insanlık için hiç de hayra alamet sonuçlar getirmeyecektir.

Ukrayna, İran, Filistin, Yemen gibi yaşanan bölgesel vekâlet savaşları, büyük güçlerin hegemonya mücadelesidir. Ve aynı zamanda kapitalizmin krizlerinin bir sonucudur. Savaşlar gibi özellikle Amerika ve Avrupa’da sağın radikalleşmesi, faşizme doğru adımlarını sıklaştırması da, kapitalizmin krizlerinden çıkış için tercih ettiği bilinçli bir yoldur. Son haftalarda, özellikle önde gelen Avrupa devletleri tarafından Avrupa kamuoyuna olası büyük savaşlar nedeniyle stok yapmaları ve savaşa hazır olmaları yönünde yapılan çağrılar, kitleleri korku ve baskı altına alarak faşizme giden yolların taşlarının nasıl döşendiğine dair somut bir örnektir.

Son Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları ve özellikle Almanya seçim sonuçları, neofaşist siyasi yapıların Avrupa genelinde büyük oranda kamuoyu desteği bulduğunu göstermektedir. Bu durumu salt bir seçim sonucu ya da demokrasinin tecelli etmesi olarak okumak yanlış olacaktır. Bu tam da faşizme doğru atılan adımlara toplumsal rıza ve desteğin de oluşturulduğunu ortaya koymaktadır.

Gelinen aşamada, kamucu politikaları yok ederek, yerine piyasacılığı koyan, her şeyi alınıp satılan bir metaya dönüştüren, sınıflar arası gelir dağılımında uçurumlar yaratan, sosyal devleti, kamusal hizmetleri tasfiye eden, emperyalist savaşları ve bunun sonucu olarak kitlesel göçleri ve bunun da sonucu olarak göçmen ve yabancı düşmanlığını yaratan neoliberalizm çökmüştür. Çökmekle kalmamış, insanlık ve dünyayı yeni bir faşizm dönemi ile yüz yüze bırakmıştır.

Amerika’dan, Avrupa’ya güçlenen sağ ve neofaşizm karşısında, tek umut emek hareketi ve soldur. Savaşlar ve faşist rejimler karşısında, kıtalararası ve küresel ölçekte savaş ve faşizm karşıtı halk hareketlerinin de güçleneceği önümüzdeki dönemde, solun öncülük yapma kapasitesi insanlığın istikameti açısından belirleyici olacaktır.

Rosa Luxemburg belirttiği gibi insanlık temel bir yol ayırımındadır; “Ya sosyalizm ya barbarlık”.