Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, yerel bankaların yurt dışına avro ve sterlin transferlerinde yaşadığı sorunların Kıbrıslı Türklerin uluslararası ticaretini tehdit ettiğini belirterek hükümeti önlem almamakla eleştirdi. Bankaların kendi imkânlarıyla alternatif transfer kanalları bulmaya çalıştığını kaydeden Ekinci, yıllardır ekonomi yönetiminde bulunanların bu riske karşı neden zamanında çözüm üretmediğini sorguladı.

Yazılı açıklama yapan Ekinci, bazı yerel bankaların alternatif kanallar bularak yurt dışı para transferlerine yeniden başladığını ancak yaşanan aksaklıkların bankalar açısından ciddi müşteri kayıplarına yol açabileceğini ifade etti.

Bir ithalatçının tedarikçisine ödeme yapabilmek için yıllardır çalıştığı bankayı değiştirmesinin, beraberinde tahsilat ve mevduatın da başka bankalara taşınması riskini getirdiğine dikkat çeken Ekinci, transfer kanalları yeniden açılsa bile kaybedilen müşterilerin geri kazanılmasının kolay olmayacağını vurguladı. Yerel bankaların zayıflamasının krediye ihtiyaç duyan esnafı da olumsuz etkileyeceğini belirtti.

“Neden zamanında çözüm üretmediniz?”

Kıbrıs sorunundaki çözümsüzlüğün ve dünyayla zayıflayan diplomatik ilişkilerin ticareti de etkilediğini kaydeden Ekinci, yerel bankaların yurt dışı ödemelerinde aracı bankalara bağımlılığının bilindiğini ancak yıllardır bu konuda somut bir adım atılmadığını savundu.

Ekinci, bankaların ve ticaretin uluslararası bağlantılarını korumak için neden zamanında çözüm geliştirilmediğini sorgulayarak, TDP’nin bu konuda çözüm önerilerinin hazır olduğunu açıkladı.

“Önceliğimiz bankalarımızı güçlendirmek”

TDP’nin önceliğinin yerel bankaları güçlendirmek ve Kıbrıslı Türklerin dünyayla ticari bağlarını korumak olduğunu belirten Ekinci, üreticilerin ürünlerini uluslararası pazarlara ulaştırabilmesi ve ödemelerini kendi bankaları üzerinden alabilmesi gerektiğini ifade etti. Ekinci, esnafın da hangi bankayla çalışacağına özgürce karar verebilmesi gerektiğini kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin tarih boyunca ticari yetenekleriyle öne çıktığını ve zor koşullarda dahi dünyayla bağ kurmayı başardığını belirten Ekinci, hükümetin başarısız yönetimine rağmen toplumun kendi yolunu bulacağını savundu.

Hükümeti borç yükü ve yıllardır önlem alınmayan risklerin bedelini halka ödetmekle suçlayan Ekinci, açıklamasını hükümete yönelik “İşte gitmeniz için bir sebep daha. Bir an önce gidin de önümüze bakalım” sözleriyle tamamladı.