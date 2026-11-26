Murat OBENLER

Gençliğin en zor anlarında insanın kendine ve hayata nasıl baktığını anlatan So Kolektif yaratımı dramedy “I’m Not Okay” prömiyerini 21 Kasım Cumartesi gecesi KTÖS Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. Şaziye Konaç’ın yazdığı, Erdoğan Kavaz’ın yönettiği, Ayda Canova ve Fuat Zorali’nin oynadığı So Kolektif yapımı “I’m Not Okay” yalnızca gençlere değil, bir zamanlar genç olmuş ve onları anlamaya çalışan herkese seslenen özelliği ile de dikkat çekiyor. Tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği 60 dakikalık oyun sonrasında oyuncular ayakta alkışlandı.

“Onlardan uzak bir adaya düşseydik keşke” söyleminin peşine düşen ekip

“Onlardan uzak bir adaya düşseydik keşke” Neden öyle demiş Cavit? Eda ve Cavit on yedi yaşında. Neler düşünüyorlar? Neler hissediyorlar? Karakterlerimiz bir akşam bir odada rastgele buluşuyor. Yetişkinlerle tam olarak paylaşmadıkları, paylaşamadıkları gizli dünyalarına bizim için bir kapı aralanıyor.

Belki de insan, ailesinin ve çevresinin beklentileri arasında kendine yabancılaştığında, en uzak sandığı kişide kendi suskunluğunu, korkularını ve aynı zorlayıcı duyguları bulur. Seyirci de o ergen odasında Eda’yla Cavit’i izlerken, belki de kendinden bir parçayla karşılaşır.

So Kolektif Yapımı “I’m Not Okay” Ekibi: Yazan: Şaziye Konaç, Yöneten: Erdoğan Kavaz, Oyuncular: Ayda Canova, Fuat Zorali, Reji Asistanı: Yalın Doğasal, Proje Asistanı: Selin Çolak, Ses Tasarımı ve Kayıt: Hüseyin Naci, Fotoğraf: Arda Razı, Afiş Tasarım: Erdoğan Kavaz

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu (UMK) katkılarıyla hayata geçen oyunun yaratıcı ekibi sahnede Komisyon başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, Fadıl Sütcüler ve Ekibi, Gizem Kavaz ve oyun metnine yaptığı katkılardan dolayı Psikolog Şenol Demirhan’a teşekkür ettiler.

İkinci randevu 2 Aralık Çarşamba, saat 20:00’de KTÖS Konferans Salonu’nda

Oyun 2 Aralık Çarşamba, saat 20:00’de KTÖS Konferans Salonu’nda 2’nci kez seyirciyle buluşacak. Bilet satışları Gişe Kıbrıs ve Bilet Takvimi üzerinden yapılmakta olup oyunda 12 yaş sınırı vardır.