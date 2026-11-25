Kıbrıs’ın güneyinde kimlik kartı çıkarılmasına ilişkin sistemin teknik uyum sürecinin tamamlandığı haber verildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde, adanın güneyinde kimlik kartı çıkarılmasına ilişkin sistemin teknik uyum sürecinin tamamlandığını ve bugünden itibaren kimliklerde ebeveynlerin isim ve soyadlarının yer alıp almamasına ilişkin tercih imkanıyla birlikte biyometrik kimlik kartları çıkarılmasına ilişkin başvuruların alınmasına başlanacağını kaydetti.

Haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına yer veren gazete, buna paralel olarak 2 Temmuz-24 Kasım tarihleri arasında ebeveynlerinin bilgileri yazılı olmadan kimlik kartı çıkarmış olup değiştirmek isteyen vatandaşların ise 1 Aralık'tan itibaren kaymakamlıklar ve vatandaşa hizmet birimleri başta olmak üzere ilgili yerlere başvurabileceklerini belirtti.

Bakanlık, kimlik kartlarının yeniden çıkarılmasının ek bir ücrete tabi olmayacağını da anımsattı.

18 yaş üstü vatandaşların kimlik değiştirmek için yeni bir başvuru yapmasının gerekmediğini, 18 yaş altı kişilerin ise yeni başvuru yapması gerektiğini yazan gazete, 2 Temmuz-24 Kasım tarihleri arasında çıkarılan kimliklerin geçerli olduğunu ekledi.