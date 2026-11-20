İnanç Sakallılar kendini tanıma ve keşfetme yolculuğunu ele aldığı “Avukuantum ile Mavi Başlangıçlar” adlı kitabı vesilesiyle Lefkoşa’dan sonra bu kez Girne bölgesindeki kitapseverlerle bir araya geldi.

Çatalköy’deki Çatalköy-Esentepe Belediyesi’ne ait Cafe Hazreti Ömer’de yer alan kitap tanıtımı ve imza etkinliğine Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanı ve başkan adayı Ceyhun Kırok ve kitapseverler katıldı.

Etkinlikte Av.İnanç Sakallılar önce kitabı ve yazım serüveni ile ilgili bilgi verdi, daha sonra konuklardan gelen soruları yanıtladı ve kitabını imzaladı.



Kitap yaşamla bir olma, kişinin kendisini tanıması ve içsel yolculuğunu keşfetmesi üzerine

Sakallılar tanıtımda yaptığı konuşmada kitabın yaşamla bir olma, kişinin kendisini tanıması ve içsel yolculuğunu keşfetmesi üzerine kurulu olduğunu belirtti. “Aradığın şey aslında kendin ve hakikat hep oradadır” diyen Sakallılar, kitabında insanın kendi davranışlarının nedenlerini ve sonuçlarının, seçimlerinin ve aldığı kararlardaki “ben”i sorgulamasına odaklanıyor.

Kendi yolculuğunun nedenlerini de anlatan Sakallılar, “Kendi yaşamımdaki beni tanımak, yaptıklarımı neden yaptığımı anlamak, kendimin neden-sonuç ilişkilerini ve ‘nasıl’larımı anlamak için bu yola girdim. Kim olduğum ve kim olmadığımın keşif ile kendi bilinçaltı dünyamı anlamak ve görmek için bu dünyaya adandım …Kararlarımdaki ben kimdim? Ben, ben değilken kimdim?” ifadelerini kullandı.



“Bu yolculuğun temel amacı kendin olmayı öğrenmek ve kendimle tanışmak. Aradığımız mucizeler ise içimizde”

Sakallılar, bu yolculuğun temel amacını ise “Kendin olmayı öğrenmek ve kendimle tanışmak” sözleriyle ifade etti. Kendini keşfetmenin büyük bir macera olduğunu belirten Sakallılar, kişinin aradığı mucizeleri kendi içinde bulabileceğine ve bunu yaratma gücünün içimizde olduğunu fark etmek için anlatmaya ve yazmaya devam edeceğinin altını çizdi. Sakallılar, “Kişisel olarak yaşanan sorun ve iç kargaşalarda yalnız olmadığımızı hissettirmeyi amaçlıyorum. Herkesin benzer süreçlerden geçmekte olduğunu anlatan yolumu beslemeye devam edeceğim.”

Kitapta kuantum ve manyetizma, evrensel enerji, spiritüel alan çalışmaları, meditasyon ve yin yoga gibi farklı alanların yanı sıra insan psikolojisini derinlemesine anlamaya yönelik yaklaşımlara da yer veriliyor. Kitabın basımı için İSBN, Güney Lefkoşa Kütüphanesi’nden alındı. Dizayn ve oluşumda Ercan Nazik grafiker olarak katkı koyarken basım Fezem Ofset’de İbrahim ve Mürüde Akadlı tarafından yapıldı. Kitap Işık Kitabevi ve Deniz Plaza’da satışa sunuldu.