Amerika Birleşik Devletleri’nde ara seçimlerde Demokratların tarihi başarısı, İsveç’de Sosyal Demokratların seçimde galip çıkması, Fransa’daki gösteriler, belli kesimleri heyecanlandırsa da değişmeyen bir realite var: Aşırı Sağ yükselmeye devam ediyor! Almanya’da AfD’nin almış olduğu oy dünyada aşırı sağın, “eski” ifadeyle söyleyecek olursak, faşizmin daha bir merakla tartışılmasına katkı koydu. Bazı hastalıklar vardır, vücuda bir sefer girdikten sonra, vücudu asla terk etmez. Bağışıklık sisteminin direnci düştüğü anda nükseder. Faşizmi bu tür hastalıklara benzetmek mümkün olur mu, bilinmez. Ama bilinen bir şey var ki, yakamızdan düş(e)meyen bir korku halinde, Marx ve Engels’in Komünist Manifesto’nun o efsane açılış cümlesinde “Avrupa'da bir hortlak kol geziyor - komünizm hortlağı” derken söylediklerini Bertolt Brecht’in meşhur oyunu Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı ile harmanlayıp farklı bir şekilde ifade edecek olursak, dünyada bir heyula kol geziyor – faşizmin önlenebilir yükselişi.

Faşizm, günümüzde tercih edilen tabirle aşırı sağın önlenebilir yükselişi bu sayımızın dosya konularından. Dünyada aşırı sağ taraftarları ana akım politikaya dönük öfkelerini göçmenlere, işsizliğe yönlendirip onlardan “kurtulma” talebinde bulunurken, aslında var olan durumu yıllar önce Slavoj Žižek’in milliyetçiliği psikoanalitik bakış açısıyla incelerken söylediği “keyif hırsızlığı” şeklinde tartışmak son derece yerinde. Žižek’e göre, “… milliyetçilik, keyfin toplumsal alana fışkırdığı ayrıcalıklı bir alan sunar... Bu yüzden, etnik gerilimlerde söz konusu olan şey, her zaman milli Şey’in mülkiyetidir. ‘Öteki’ne her zaman bir keyif atfederiz…” Böylece, milliyetçilik, hazzın sahibi olan milletin, Öteki tarafından çalınan hazzının geri alınma çabasından başka bir şey olmadığını iddia etmek mümkün. Günümüzde işsizlik, artan nüfus, gelir adaletsizliği yarığının insanlık tarihinde neredeyse tavan yapması gibi sorunlar, sanki bir haz varmış da “dışarıdan gelen Öteki” bu hazzı yaşıyormuş ve onlardan “kurtulunca” hazzı yeniden yaşayacağız illüzyonunu yaratmasından dolayı, son derece cezbedici.

Bu sayıda, bir yandan aşırı sağın yükselişi ve bunun sebeplerini irdelerken, diğer yandan Kıbrıs’ın kuzeyinde 6 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan milletvekilliği ve belediye seçimlerini masaya yatırdık. Gaile olarak, her zamanki gibi, düşünme ve okuma-tartışma zeminini, elimizden geldiğince paylaşmaya çalıştık. Bunun yanında, dosya konuları dışında yazılarımız da var. Hepimizin bildiği üzere, her ne kadar bazı dönemlerde öyle hissetmesek de hayat tek boyutlu değil. Çok boyutlu yaşamın kendisi gibi, farklı yazılarla hayatın benzer ve farklı alanlarına dair bir platform olmak için çaba sarf ettik. Mark Fisher’in tabiriyle söyleyecek olursak: “Tarihin sonunun uzun, karanlık gecesinin, muazzam bir fırsat olarak yakalanması gerekiyor.” İyi okumalar…

Gaile Yayın Kurulu

Ahmet Güneyli

Aliye Özsoylu

Emel Kaya

Hakan Karahasan

Hakkı Yücel

Münevver Özgür Özersay

Yılmaz Akgünlü

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Kapak görseli https://www.edebiyathaber.net/sanatci-hayata-arkasini-donebilir-mi-vildan-cetin/ web sitesinden 24 Kasım 2026 tarihinde alınmıştır.