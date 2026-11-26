Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), KKTC Emekli Polisler Derneği’ni ziyaret etti. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli öncülüğünde gerçekleşen ziyarette İncirli’ye Lefkoşa milletvekilleri ve adaylar eşlik ederken, görüşmede KKTC Emekli Polisler Derneği Başkanı Birol Atasü dernek üyeleri de hazır bulundu. Ziyarette, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, güvenlik alanında yaşanan sorunlar, polis teşkilatının ihtiyaçları ve çözüm önerileri ele alındı. CTP’nin yeni döneme ilişkin vizyonu ve hedeflerinin de paylaşıldığı görüşmede, güvenlik hizmetlerinin güçlendirilmesi, polis teşkilatının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kamu yönetiminin daha etkin hale getirilmesine yönelik politikalar değerlendirildi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli:

“Polis teşkilatının eksikliklerini gidermek önceliğimiz olacak”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, görüşmede yaptığı değerlendirmede polislik mesleğinin devletin temelini oluşturan en önemli mesleklerden biri olduğunu vurgulayarak, yeni dönemde güvenlik konularına büyük önem vereceklerini belirtti. Emekli polislerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak istediklerini ifade eden İncirli, suç çeşitliliğinin artması ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte polislik mesleğinin giderek daha zor koşullarda icra edildiğine dikkat çekti. İncirli, “Toplum güvenliği önceliğimiz. Bu dönemde polis teşkilatımızın her türlü eksikliğinin tamamlanması, ihtiyaç duyulan teknolojik yatırımların sağlanması ve polisimizin görevini yaparken ihtiyaç duyduğu yasal değişikliklerin yapılacağı bir dönem olacak” dedi.

“Polis teşkilatımız için yasal değişikliklere ve Polis Güçlendirme Vakfı’nın kurumsallaşmasına tam destek verdik”

Ayrıca ülkedeki nüfus yoğunluğunun polis teşkilatının görevlerini yerine getirmesinde ciddi zorluklar yarattığını belirten İncirli, iktidara gelmeleri halinde öncelikli adımlarından birinin nüfus sayımı olacağını vurgulayarak, “Gelir gelmez nüfus sayımını tamamlayacağız.” ifadelerini kullandı. Ayrıca İncirli, Polis teşkilatı için yasal değişikliklere ve Polis Güçlendirme Vakfı’nın kurumsallaşmasına tam destek verdiklerini de söyledi.