Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti Sözcü Vekili Yiannis Antoniou, Kıbrıs sorununda sürecin esasen sona erdiğini savundu.

Cyprus Mail’e göre Antoniou, Astra Radyosu’na dün verdiği demeçte, genişletilmiş 5+1 konferansının gerçekleşmeyeceğini de iddia etti.

Kıbrıs sorununda resmi müzakere sürecinin yeniden başlayabilmesi yönündeki çabalar sürerken, gelişmelere ilişkin Cyprus Mail’de kaleme alınan başyazıya göre, BM süreci tıkandı.

Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’la ilgili bir girişiminin daha başarısızlığın eşiğinde olduğunu yazan gazete, “BM’nin barış girişimleri açısından nihayet yolun sonuna gelmiş olabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Ne sürece katkı sağlamak amacıyla Temmuz ayında adayı ziyaret eden Guterres’in devreye girmesi ne de temsilcisi Maria Angela Holguín’in adaya dönmesi herhangi bir sonuç verdi. Sürecin resmen sona ermesinin önüne geçmek için gerekli olan ve gönülsüzce kabul edilen iki geçiş noktasının açılması dışında hiçbir şey elde edilemedi” diyen gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti Sözcü Vekili Yiannis Antoniou’nun Astra radyosuna yaptığı son açıklama da işaret etti.

Buna göre Antoniou, sürecin esasen sona erdiğini, genişletilmiş 5+1 konferansının gerçekleşmeyeceğini iddia etti.

“BM Genel Sekreteri, başarısızlıkla sonuçlanan girişiminin cenaze törenini yapmak istemiyorsa, Guterres ile gerçekleştirilecek bir görüşmenin hiçbir anlamı olmayacaktır” diyen gazete, adadaki BM misyonunun geleceğine ilişkin sorular da sordu:

“BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) ve BM misyonunun, teknik komitelerle ilgilenerek ve ara bölgenin güvenliğini sağlayarak Kıbrıs’ta daha ne kadar kalacağını kimse bilmiyor. Ancak çözüme ilişkin tüm umutlar ortadan kalktığında, adadaki varlıklarını sürdürmelerinin de hiçbir gerekçesi kalmayacaktır”…