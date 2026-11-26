Şevki Kıralp;

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Karma Oyun Kaldırılmasının Ardından: Bireyselleştiremediklerimizden misiniz?

Giriş

Kıbrıs’ın kuzeyi, 6 Aralık günü muhtar azalarını, muhtarları, belediye meclisi üyelerini, belediye başkanlarını ve milletvekillerini seçmek için sandığa gidecek. Yerel ve genel seçimler bir arada olacağından ötürü, aday sayısı son derece fazla. Farklı görevler için toplam 3.400’ün üzerinde aday var. Bunun rakamsal anlamı ise her 63 seçmenden birinin aday olduğudur. 6 Aralık sonrasında meclise giren her siyasi partinin ilerleyen süreçte bir şekilde hükümette yer alması da mümkün olabilir. Hatta, iki büyük partiden birinin tek başına meclis çoğunluğunu elde edemeyeceği herhangi bir senaryoda, önümüzdeki beş yılın bir kısmının CTP ağırlıklı, diğer kısmının UBP ağırlıklı koalisyon hükümetleriyle geçmesi kimseyi şaşırtmaz. Unutulmamalıdır ki, 2018 genel seçimlerinde meclise giren altı partinin tamamı, 2022 genel seçimlerine kadar kurulan koalisyon hükümetlerinde en az birer kez yer bulabilmiştir. 6 Aralık 2026 milletvekili seçimlerinde sekiz siyasi parti yarışacaktır. MDP seçime parti olarak katılamamıştır ve yöneticilerinden bazıları oy pusulasında bağımsız aday olarak yer alacaktır (başka bağımsız adaylar da mevcuttur). Kuzey Kıbrıs’ta 2018 genel seçimleri öncesinde, biçimsel olarak tüm ülkeyi tek bir seçim bölgesi haline getiren fakat uygulamada oldukça “hibrit” özellikler taşıyan (ilçeleri de önemli bir yerde tutan) ülke geneli tek liste uygulamasına geçilmişti. 2026 seçimleri öncesinde ise seçmene farklı partilerin adayları arasında tercih yapma seçeneği sunan karma oy uygulamasına son verildi. Karma oy Meclis’te UBP, DP ve YDP’nin oylarıyla kaldırıldı. HP ve TAM Parti de karma oyun kaldırılmasını destekledi. CTP, ilkesel olarak kaldırılmasını desteklese de değişikliğin zamanlamasına karşı çıktı. TDP kaldırılmasına ilkesel olarak karşı çıktı. Bağımsızlık Yolu ise ilkesel olarak karşı olmadığını açıklasa da yapılan düzenlemenin bağımsız adayların seçilmesini zorlaştıracağını ve bu adaylara oy veren seçmenleri dezavantajlı duruma düşüreceğini savunarak buna itiraz etti. Altı çizilmelidir ki, bu yazıda ortaya konan argümanlar siyasi partilerin karma oyun kaldırılması esnasındaki tutumlarından ziyade, karma oyun kaldırılması ile sona ereceği umut ve iddia edilen “programlara değil şahıslara odaklanan” siyasi kültür içerisindeki tavırlarına dayanmaktadır.

Ulusal seçimlerde karma oyun hâlen uygulandığı Lüksemburg ve İsviçre gibi örnekler mevcuttur. Her iki ülke de dünyadaki demokrasi kalitesi ve sosyal refah açısından en üst sıralarda yer almaktadır. Dolayısıyla karma oyu kaçınılmaz olarak zararlı sonuçlarla özdeşleştirmek doğru olmaz. Kuzey Kıbrıs’ta karma oyun kaldırılması tartışılırken bunun siyaseti şahısların değil, parti programlarının odağında şekillenecek bir içeriğe kavuşturmada faydalı olacağı iddiası hem destek veren partilerin çok büyük bir kısmı hem de genel kurulda lehte oy vermese de ilkesel olarak benzer bir görüşü savunan CTP tarafından dile getirilmekteydi. Nihayetinde karma oy kaldırılmış olsa da siyaseti “şahıslar üzerinden” yürütmeyen bir siyasi kültür henüz “yürürlüğe girmiş” değildir. Her şeyden önce, küçük bir toplum olmamız siyasal kültürümüzde son derece belirleyici bir unsurdur. Siyasetin parti programlarına öncelik verilerek yürütüleceği bir kültürün inşa edilebilmesi için yürünmesi gereken oldukça uzun bir yol vardır. Toplum olarak “tanıdıklığa” verdiğimiz önem ister istemez siyasetin “şahıslar” üzerinden dönmesine katkı sağlamaktadır. Kıbrıslı Rum sosyal antropolog Peter Loizos ve Kıbrıslı Türk sosyolog Ulus Baker, Kıbrıs’ın siyaset-yurttaş ilişkilerinde “tanıdıklık” bağlarının büyük önem taşıdığını, bu bağların hem vatandaşların hem de siyasilerin davranışlarında hatırı sayılır bir rehber görevi gördüğünü ifade etmekteydiler. Güncel çalışmalar ise (bakınız Sanem Şahin) medya-siyaset ilişkilerindeki çeşitli “tanıdıklık” bağlarının adanın her iki tarafında medya yayınlarının içeriğine etki edebildiğini ve bunun medyanın siyaset karşısındaki denetleyici rolünü sınırlandırabildiğini göstermektedir. Dolayısıyla, “şahıslar” üzerinden yürüyen siyaset anlayışları “tanıdıklığı” ön plana çıkaran siyasal kültürümüzün bir parçası olarak on yıllar boyunca çeşitli alanlarda gelişip kökleşmiştir.

Siyasetin, medyanın ve sosyal medyanın perspektifinden şahıslar

“Şahıslara odaklanan” siyasi kültür sadece vatandaşlar tarafından değil, anaakım siyasi partilerin bizzat kendileri tarafından da üretilmektedir. Bu kültürün ürünleri olan siyasal anlayışlar bugün bu topraklarda olgunluğa ya da ileri yaşlarına erişmiş kişiler olarak pek çoğumuzun “üzerine sıçramış”, bizleri “yaralamış” ve/veya “bazı gerçeklere uygun” hareket etmek zorunda bırakmıştır. Bu anlayışları gerileterek onları daha çağdaş yaklaşımlarla değiştirebilmek için yeni nesillerin doğru eğitilmesi hayati önem taşımaktadır. Ancak, siyasetin “şahıslar değil parti programları” üzerinden yürümesi arzu edilerek karma oyun kaldırıldığı bir ortamda yaşananlar ile daha önceki seçim süreçlerinde yaşananlar arasında radikal farkların bulunduğunu iddia etmek mümkün değildir. Bugünlerde kamuoyunda tartışma konusu olan pek çok olay aslında geçmişte yaşananların benzerleri ya da tekerrürleridir. Örneğin, aday ve sıra belirleme prosedürlerinde çeşitli partilerde adaylar ile yönetimler arasında yaşanan gerilimler kamuoyunun gündemini uzun süre meşgul etmiştir. Geçen genel seçimlerde başka partilerden seçilen bazı milletvekillerinin bu seçimde yeni partilerinin listelerinde yer almaları ve aralarından bazılarının bugün eski partilerinin koalisyondan çekilmesi sonucu hükümetten düşen partiden aday olmaları (ve haliyle UBP’nin başa geldiği hükümete de güvenoyu vermiş olmaları) tartışma konusu olmuştur. Tartışmalarda yer bulan diğer ilgili konular arasında bazı milletvekili adaylarının partilerinin destekleme kararı aldıkları belediye başkanı adayı haricindeki adaylara destek açıklamaları da olmuştur. Daha küçük yankılar uyandırmakla birlikte, bazı tartışmalar belirli adayların partilerinin vizyon ve programlarındaki bazı hususlardan “sorumlu olmadıklarını” savunmalarını konu almıştır. Bu tartışmalar zihinlerde bahse konu aktörlerin, destekçilerinin ve partilerinin benzer siyasal davranışları başkaları sergilediği zaman verdikleri tepkilere, kimin neye göre haklı olup olmadığına ve neyin hangi kritere göre makul olup olmadığına dair soru işaretleri bırakmıştır.

Tüm bu tartışmalar siyasal gündemin pek çok önemli boyutunun “programlar yerine şahısların odağında” gerçekleşmeye devam ettiğini göstermektedir. Bunlarla bağlantılı olarak kamuoyunda tartışılmakta olan bir diğer husus, ideolojik yelpazenin oldukça farklı noktalarında bulunan siyasi partilerin bazı belediye başkanı adaylarını birlikte desteklemeleridir. Şu anki tabloda bunların, “siyasetin şahıslar üzerinden dönmesine neden oluyor” şiarıyla karma oyun kaldırıldığı yurdumuzda, hükümette, muhalefette, sağda, solda ya da merkezde yer alması fark etmeksizin çok sayıda anaakım siyasi partinin eliyle meydana getirilmeye devam ettiği yeterince açıktır. Bu da karma oyun kaldırılmasının siyaseti şahıslara odaklanan anlayıştan uzaklaştırmakta tek başına yeterli olmadığının ve bu adım atılmadan önce siyasi partilerin bahse konu siyasi kültüre etkisinin üzerinde yeterince durulmadığının göstergesi kabul edilebilir. Bahsi geçen siyasal davranışların ve ilişkili oldukları ilkesel noktaların uzun uzadıya tartışılması mümkündür. Bunlara hakları, özgürlükleri ve yaşamın değişime dayalı dinamizmini göz ardı eden indirgemeci tavırlarla yaklaşmak pek çok açıdan sorunlu olabilir. Buna ilaveten, gündemde çoğu zaman öne çıkarılan parti-içi uyuşmazlıklar ya da bu uyuşmazlıkların sonunda gelen istifalar gibi gelişmeler, partililerin, medyanın ve sosyal medya kullanıcılarının da tarafgir davranabilecekleri dikkate alınınca üzerinde sağlıklı kanaate varmanın zor olduğu bulanık alanlar oluşturmaktadır. Bu bulanıklık bazen gerçekten haksızlığa uğramış olan suçsuz şahıslar hakkında son derece ağır ve yanlış yargılara varılmasına sebebiyet verebilmektedir. Bazen ise, çeşitli eylemleri ile çok sayıda insanın yaşamını olumsuz etkileyen şahısları siyasal sorumluluktan sıyırıp kurtarabilmektedir. Bundan ötürü sistemin özünü ve işleyişini yeterince analiz edip sorgulamadan salt şahısları aşağılayan ya da yücelten yaklaşımlardan kaçınmak büyük önem taşımaktadır. Fakat altını çizmemiz gereken odur ki, seçim dönemi olsun veya olmasın, “programlar yerine şahısların tartışılması” kısmında bile siyasette, medyada ve sosyal medyadaki pek çok aktörün tavrı ilkeler ya da programlardan ziyade taraflarına göre şekillenmektedir. Dolayısıyla, siyaseti ilkeler, programlar ve ideolojiler etrafında şekillendirme iddiasındaki anaakım siyaset, bunu layıkıyla başarabilmesi için, hem şahısları tartıştıran siyasal kültürün üretilmesindeki sorumluluğuyla hem de şahıslar tartışılırken bile “kişiye”, daha doğrusu “tarafa” göre tavır belirleten anlayışıyla yüzleşmek durumundadır.

Siyasette yaşananlar kadar, bunların halka nasıl aktarıldığı da oldukça önemlidir. Kuzey Kıbrıs’taki medyada ağır basan eğilimin siyasetin nabzını tutarken ve yönlendirirken partilerin ya da hükümetlerin programlarına, yani halka verilen sözlerin ne ölçüde tutulduğuna odaklanmak yönünde olduğunu iddia etmek güçtür. 2026 seçim süreci de bu açıdan istisnai sayılmaz. Sosyal medyada ise (haberlerin altındaki yorumlar dahil) tartışmaların büyük bir kısmı kimlerin daha “dürüst”, kimlerin daha “şaibeli”, kimlerin daha “popüler” ve kimlerin daha “antipatik” olduğu üzerinden dönmektedir. Bu tartışmalar yine “şahıslara” odaklanmış, parti programlarına dair zengin içeriklerden yoksun vaziyettedir. Elbette siyasette, hele ki seçimlerde, şahısların çeşitli niteliklerinin hiç tartışma konusu yapılmamasını talep etmek ya da beklemek gerçekçi sayılmaz. Fakat tartışmaların şahıslar merkezinde şekillenişinin aşırıya kaçtığı bir ortamda devletin sağladığı eğitim ve sağlık hizmetlerinin niteliğine ilişkin sorunlar, suç oranlarındaki artış ve ulaştırmadaki ölümcül aksaklıklar gibi hayati konular ister istemez geri planda kalmaktadır. DAÜ ve KIB-TEK gibi kurumların yakın gelecekte toplumun pek çok kesimini etkileme potansiyeline sahip mali sürdürülebilirlik sorunlarından yeterince bahsedilmemektedir. Gelir dağılımı adaletsizlikleri ve belli kesimlerin sürekli olarak yoksullaşması, gündemde hak ettiği önceliği bulamamaktadır. Kuzey Kıbrıs üniversitelerinin bilimsel üretim kalitesi artmasına rağmen öğrenci sayılarının giderek azalması karşısında hükümetlerin hangi adımları atması gerektiği, lokomotif yükseköğretim sektörü ve onunla bağlantılı sektörlerin geleceğinin nasıl şekillendirileceği yeterince tartışılmamaktadır. “Şahıslar üzerinden yürüyen siyasete son vermek” şiarıyla karma oyun kaldırılması sonrasında siyasal kültürde gözle görülür bir değişiklik olmaması siyasi partilere hiç değilse “yanlış tedavi” ihtimalini düşündürmek zorundadır. Kuzey Kıbrıs’taki siyasetin haddinden fazla şahıs odaklı yürüdüğü bir gerçek olmakla birlikte, seçim ve halkoylaması yasasındaki değişikliğe giden yolda anaakım siyasi partilerin bu şahıs odaklı kültürün gelişimine katkısı yeterince dikkate alınmamış, karma oyun etkisi ise abartılmış görünmektedir.

Seçim barajı, linç kültürü ve siyasetin parti programları ile imtihanı

Kuzey Kıbrıs’ta “partizanlık” tüm kötülüklerin anası sayılmaktayken, siyasi partilerin kamuda ve belediyelerde istihdam (en azından “sözleşmeli”) sağlayıcısı oldukları ve buna hem siyasetçilerin hem de vatandaşların uyum sağlamaya devam ettikleri bir ülkede seçim sistemi revizyonunun tartışılmamış başka felsefi yönleri de olabileceği unutulmamalıdır. Örneğin, Dücane Cündioğlu 28 Ekim 2026 tarihinde kendi YouTube kanalından yayınladığı “Savaş Bir Talih Oyunudur General!” başlıklı söyleşisinde, özellikle ABD’deki seçim sürecine ilişkin referanslarla seçmene siyasi partiler aracılığıyla ulaşabilmenin son derece yüksek maliyetli olduğunu ve bu yüksek maliyetin siyasi partileri eninde sonunda kapitalizme uyumlu hareket etmeye zorladığını ortaya koymaktaydı. Bu bağlamda, siyasi partilere bağlı olmayan bağımsız adayların da seçilebilmesine olanak tanıyacak düzenlemelerin çok daha demokratik olacağını savunmaktaydı. Kuzey Kıbrıs’ta genel seçimlerde bağımsız adayların seçilmesini fiilen engelleyen bir seçim sistemi bulunmasının yanında, uygulanan baraj da bazı Avrupa örneklerine göre oldukça yüksektir. Mesela, Danimarka genel seçimlerinde ülke barajı %2 iken Hollanda’da titizlikle uygulanan orantısal temsil ilkesi doğrultusunda ülke genelinde %0,67 oranında oy alan bir siyasi parti meclise girebilmektedir. Kuzey Kıbrıs’taki %5’lik baraj uygulaması “makul” addedilse de ülkenin siyasal rekabet “piyasasındaki” gerçekler dikkate alındığı zaman bu baraj oranının bugün artık liberal demokrasilerdeki “siyasal fırsat eşitliği” ve “temsilde adalet” ilkeleriyle çelişir duruma geldiği bile savunulabilir. Daha da önemlisi, bu baraj uygulaması mevcut sistemdeki çeşitli dezavantajlı kesimlerin seslerini duyurmalarının zorlaşmasına da sebep olmaktadır. Bu ve benzeri konuların üzerinde durulmaksızın karma oyun kaldırılmasının sebeplerinden birinin partililerin oy verirken “disiplinli” davranmalarının, yani halk tabiriyle “mühür kırmamalarının” sağlanması olduğu sır değildir.

21’inci yüzyılda internet medyacılığı ve sosyal medya aracılığıyla daha da çabuk yayılan “linç kültürü”, şahısların sırf fikirleri birilerinin hoşuna gitmediği için hedef alındığı ve internet kullanıcılarının hedef alınan bu şahıslara ağızlarına gelen her türlü hakareti yağdırmakta sakınca görmedikleri yeni bir saldırganlık türüdür. Ülkemizdeki siyasal kültür bu saldırganlıklara sıklıkla başvurulabilecek ortamı fazlasıyla yaratmakta, medya ve dijital medya kuruluşları da bazen bunun parçası haline gelebilmektedir. Siyasetin odağına şahısları yerleştiren en saldırgan siyasal davranış tarzları arasında internet linçleri de yer almaktadır. Pek çok anaakım siyasi partinin yönetimlerinin bu kültürle hareket eden üyelerinin tavırları karşısında, belki de bu tavırları bir tür “güç gösterisi” addetmelerinden ötürü, çoğu zaman izlemekle yetindiklerini görmekteyiz. Daha da vahimi, bazen bu kültür parti yönetimleri tarafından bile teşvik edilebilmektedir. “Şahıslara değil programlara” odaklanacak siyasi kültürün inşa edilmesi arayışıyla karma oyu kaldıran anaakım siyasetin internet linçleri konusunda aynı duyarlılığı sergilediğini savunmak mümkün değildir. Evet, sosyal medyada şahıslara hakaret edenlere hukuk davası açılabilmektedir ve yargının böyle durumlarda tazminata hükmetmesi ender değildir. Ancak linç kültürü bireysel değil sosyal bir sorundur, çünkü giderek yaygınlaşmaktadır ve dizginlenmemesi halinde toplumun kayda değer bir kısmının siyaseti farklılıklara karşı son derece tahammülsüz anlayışlarla takip etmesiyle neticelenip son derece zararlı sonuçlar yaratabilecektir.

Kuzey Kıbrıs’ta şahısların çoğu zaman ideolojilerin, programların ve ilkelerin önünde tutulabildiğini reddedecek birine rastlamak herhalde çok zordur. Ancak, bu kültürün davranış kalıpları yalnızca vatandaşlar tarafından değil, aynı zamanda bürokrasi, medya ve anaakım siyasetin bizzat kendisi tarafından da üretilmektedir. Siyasi tarihimiz hükümetlerde yer alan partilerin kendi programlarına ya da koalisyon söz konusuysa hükümet programlarına “dört elle sarıldıklarını” gösteren emarelerle dolu değildir. 1983–2015 arasında hükümet programlarında yazanların hayata geçirilme oranındaki bariz düşüklük Cenk Diler’in 700 küsur sayfalık kitabında teferruatıyla anlatılmaktadır. 2015 sonrasının durumu da farklı değildir. Polisin sivil otoriteye bağlanması, hal yasasının uygulanması, genel sağlık sigortasına geçilmesi, çalışma yaşamında sendikal hakları güçlendirecek reformlar, nüfus sayımı, vicdani ret hakkı, vatandaşlık yasasında kapsamlı yenileme ya da KIB-TEK yönetiminin özerkleştirilmesi gibi hususlar siyasi partilerin ve koalisyon hükümetlerinin programlarında yer almalarına rağmen kâğıt üzerinde kalmışlardır. Memleket son on yılda en ön sıralardan aday yapıldıkları siyasi partilerin programlarını okumadıklarını televizyon ekranlarında söyleyen milletvekili adayları görmüştür. Hem partilerinin programında hem ortağı oldukları hükümetin programında yazan bir hususun hayata geçirilmesi hakkında “yapılırsa koalisyonda sıkıntı olur” yorumunu yapan milletvekilleri olmuştur. Ayrıca, demokrasi tarihimiz genelinde anaakım siyasi partilerin hassasiyetlerinin kaç yıl hükümette kalıp kaç bakanlık ve kaç daire alabileceklerini, kamuda ise kaç partililerini istihdam edebileceklerini hesaba katmaksızın sadece programlarının uygulanmasına dayandığını iddia ederseniz sizinle çok az insan hemfikir olacaktır.

Sonuç

Yazının şu ana kadar saptadığı genel hatların yanında, içinde bulunduğumuz seçim sürecinde tekli ya da çoklu biçimde katıldıkları televizyon programlarında partilerinin program ve vizyonlarını ortaya koymaya çalışan adayların nitelikli çabalarını göz ardı etmek doğru olmaz. Ayrıca, UBP’nin neredeyse her erkek yurttaşı kapsayabilecek genişlikte bir bedelli askerlik hakkı vaat etmesi, CTP’nin ise “samimi iseniz seçimi beklemeden şimdi yapalım” mealindeki çağrısı seçimlerde bedelli askerlik odağında bir tartışma da başlatmış durumdadır. Ancak henüz “yaşasın artık şahıs değil program odaklı siyaset başladı” diyebilecek noktaya ulaşabilmiş değiliz. Çünkü devletin halka eğitim, sağlık, ileri yaştaki yurttaşların bakımı, ulaşım konforu ve güvenliği, sosyal adalet ve refah, kültür ve sanat ya da benzeri konularda hangi hizmet ve olanakları sunacağı hâlâ siyasal tartışmaların merkezinde değildir. Merkezinde olamamasının sebeplerinden biri, halkın bir kısmının siyasi partilere “ne söylediğinizin fazla önemi yok, zaten yapmayacaksınız” mealindeki tavırla yaklaşması bile olabilir. Bu bakımdan, siyasette şahıslara göre hareket eden ya da programları uygulama noktasında gerekli hassasiyeti göstermeyen anlayışların bir araya getirdiği siyasi kültürün tüm faturasını karma oya ya da geçmiş seçimlerde karma oy kullanmayı tercih eden vatandaşlara kesmek yanlış, bu siyasi kültürün karma oy kaldırıldı diye düzeleceğini ummak ise aşırı iyimserlik olur.

Karma oyun kaldırılmasını vatandaşın seçme hakkına ilişkin alternatiflerden birinin ortadan kaldırılması olarak yorumlamak mümkündür. Siyaseti şahıslar odağında şekillendiren anlayışları oluşturan etkenlerin bazıları gerçekten toplumsal kültürümüzle bağlantılı olsa da siyasi sistemin ve anaakım siyasi partilerin bu anlayışların yaygınlaşmasındaki rolleri yadsınamaz. Bu sistemin işleyişiyle ilgili gereken köklü adımları atmadan yalnızca karma oyun kaldırılmasıyla “daha kurumsal” bir siyasal ortama ulaşamayız. Burada başlangıç için atılacak olan adım herhangi bir anaakım siyasi partinin “topluma örnek olmak” adına adaylarını hiç tanıtmadan sadece programının tanıtımını yapacağı bir kampanya süreci yürütmesi de değildir. “Programlara değil şahıslara odaklı” siyasi kültürden ve onun zararlı etkilerinden sistematik ve kalıcı biçimde kurtulmak eğitim vasıtasıyla, analitik ve eleştirel düşünme yetenekleri güçlü, bir toplumun parçası olduğunun bilincinde olan, fakat bireysel özerkliğini de layıkıyla koruyabilen, daha çağdaş bir siyasi ortamı inşa etmeye muktedir nesiller eliyle gerçekleştirilebilir. Bu oldukça uzun bir yoldur ve sadece karma oyun kaldırılması ile tamamlanabilmesi mümkün değildir. Bahse konu kültürü değiştirecek tohumları şimdiden ekmeye başlarsak, yeni nesillerin ilk hasadı toplaması bile yıllar sürecektir. Ancak an itibarıyla ne tek başına karma oyun kaldırılması, ne anaakım siyasi partiler ve anaakım medyanın seçim sürecinde ağır basan yaklaşımları, ne de sosyal medyada cereyan eden tartışmalar “şahıslar yerine programların öne çıkmasına” doğru net ve hızlı bir gidişatımız olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

Baker, Ulus (1995). “Yüzeydeki Çatlak.” Birikim, Sayı 77, Eylül, ss. 12–17. https://birikimdergisi.com/dergiler/birikim/1/sayi-77-eylul-1995/2275/yuzeydeki-catlak/2771

Cündioğlu, Dücane (2026, 28 Ekim). Savaş Bir Talih Oyunudur General! [YouTube canlı yayını]. https://www.youtube.com/live/qSrvzWGMGhU

Diler, Cenk (2015). KKTC’nin Kuruluşundan Hükümetlerin Vaatleri ve Hezimetleri 1983–2015. Söylem Yayınları.

Loizos, Peter (1975). The Greek Gift: Politics in a Cypriot Village. Oxford: Basil Blackwell.

Şahin, Sanem (2022). Reporting Conflict and Peace in Cyprus: Journalism Matters. Cham: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-95010-1