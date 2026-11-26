Dr. Nikolaos Stelya

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Aynı kriz, iki ayrı sandık hesabı: Avrupa’da aşırı sağ, Kıbrıs’ın kuzeyinde Ankara ile ilişki

Kıbrıs’ın kuzeyinde ekim ayında okul servisi ücreti bir önceki aya göre yüzde 50 arttı, yıllık enflasyon yüzde 34,99’a çıktı. Çocuğunu okula gönderen bir aile için 6 Aralık seçimlerinin en somut konusu bu fatura. Benzer bir fatura Berlin’de, Paris’te ve Atina’da da seçmenin önünde duruyor. Değişen, faturanın kime kesildiği. Avrupa’da ekonomik buhran dönemleri aşırı sağı yerleşik partilere karşı bir seçenek hâline getirebiliyor. Kıbrıs’ın kuzeyinde ise seçmenin hesabı, tek ekonomik destek kapısı olan Türkiye ile ilişkinin nasıl yürütüleceği etrafında dönüyor. İstikrar Ankara ile tam uyumla mı sağlanır, yoksa daha eşit bir ilişkiyle mi? Değişim krizden çıkışın yolu mu, yoksa o tek kapıyı riske atan bir adım mı? (1)

Avrupa’da kriz aşırı sağa kapı aralıyor

Bu bağ yeni değil. Manuel Funke, Moritz Schularick ve Christoph Trebesch’in 1870–2014 dönemini kapsayan çalışmasına göre finansal krizleri izleyen beş yılda aşırı sağın oyları ortalama yüzde 30 civarında artıyor. Evelyne Hübscher, Thomas Sattler ve Markus Wagner’in 166 seçimi inceleyen araştırması da kemer sıkma politikalarının ardından hem sandığa gitmeme eğiliminin hem de yerleşik partiler dışındaki seçeneklere desteğin yükseldiğini gösteriyor. (2)

Almanya bunun bugünkü en çarpıcı örneği. Almanya için Alternatif (AfD), Şubat 2025 federal seçiminde yüzde 20,8 oyla Hristiyan Birlik’in gerisinde kalmıştı. 21 Kasım 2026 itibarıyla yedi kuruluşun son araştırmalarının ortalamasında AfD yüzde 27,6 ile birinci, Hristiyan Birlik yüzde 20,1’de. Yerleşik partiler AfD’yi hükûmet dışında tutacak meclis aritmetiğini kurabilir. Ancak bu aritmetik, eski seçmenlerinin neden uzaklaştığı sorusunu cevaplamıyor. (3)

Fransa’da yeni olan, aşırı sağın ikinci tura kalması değil, merkez sağdan bir rakibi de yenebilecek duruma gelmesi. Toluna Harris Interactive’in 3–5 Kasım araştırmasında Marine Le Pen, eski başbakan Édouard Philippe ile varsayımsal bir ikinci turda yüzde 58’e karşı yüzde 42 önde. Paris İstinaf Mahkemesinin temmuzdaki kararı Le Pen’in adaylığının önünü açtı. İlk turda birbirine rakip seçmenlerin ikinci turda Le Pen’e karşı birleşmesi artık peşinen varsayılamıyor. (4)

İtalya’da seçmen, Giorgia Meloni’nin muhalefetteyken verdiği vaatleri iktidardaki tercihleriyle karşılaştırıyor. Hollanda’da Geert Wilders’in Özgürlük Partisi 2025 seçiminde D66 ile aynı sayıda sandalye kazandı. Avusturya’da Özgürlük Partisi 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerini birinci bitirdi. Yine de kriz aşırı sağa kapıyı aralıyor, seçmeni o kapıdan geçmeye zorlamıyor. İsveç’te göç ve suç konusunda sert politikalarla geçen dört yılın ardından, Eylül 2026 seçiminde sosyal demokratların öncülüğündeki blok sağ bloku 176’ya karşı 173 sandalyeyle geçti. (5)

Yunanistan ve Bulgaristan’da tablo daha parçalı. Yunanistan’da Yunan Çözümü, Niki ve Aklın Sesi Haziran 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde toplam yüzde 16,7 oy aldı, ancak bu seçmen tek bir partide toplanmış değil. Kasım 2026 tarihli Metron Analysis araştırmasında Yunan Çözümü yüzde 5,4, Aklın Sesi yüzde 4,9, eski Altın Şafak sözcüsü İlias Kasidiaris’in oluşumu yüzde 3,3’te. Bulgaristan’da Yeniden Doğuş, 2024 Avrupa Parlamentosu seçimindeki yüzde 14’ten Nisan 2026 genel seçiminde yüzde 4,2’ye geriledi. (6)

Önümüzdeki sınavlar: İspanya’dan Polonya’ya

Bu eğilimi yakın takvim sınayacak. İlk durak İspanya. 29 Kasım erken genel seçiminde anketler Halk Partisini (PP) önde gösteriyor, ancak PP’nin meclis çoğunluğu için aşırı sağ Vox’a ihtiyaç duyacağı öngörülüyor. Bazı projeksiyonlar Vox’u yüzde 20 civarında, tarihindeki en yüksek düzeyde gösteriyor. Kampanyanın merkezinde konut, göç ve yolsuzluk var. Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 18 Nisan, ikinci turu 2 Mayıs 2027’de yapılacak. Yunanistan’da Kiryakos Miçotakis seçimin 2027 baharında yapılacağını açıkladı. İtalya en geç Aralık 2027’de, Polonya en geç 11 Kasım 2027’de sandığa gidecek.

Bu seçimlerin ortak sorusu, aşırı sağın birinci olup olmayacağından çok merkez sağın iktidar için ona muhtaç kalıp kalmayacağı. İspanya’da PP için Vox, İtalya’da Meloni için eski general Roberto Vannacci’nin yüzde 7 civarında ölçülen Ulusal Gelecek (Futuro Nazionale) partisi bu rolü üstlenebilir. İtalya’da kasım başındaki anket ortalamasında geniş merkez sol ittifak yüzde 45 ile, Vannacci’siz merkez sağın yüzde 42,5’inin önünde. Polonya’da ise Konfederasyon ile Grzegorz Braun’un Polonya Tacı Konfederasyonu, temmuzdaki bir ankette birlikte yüzde 21,6’ya ulaşıyordu. Hükûmet kurmak isteyen Hukuk ve Adalet (PiS) bu oylara bağımlı kalabilir. (7)

Solun kaybettiği bağ

Aşırı sağın bu boşluğu doldurabilmesinin bir nedeni, solun işçi seçmenle bağını yitirmesi. Savaş sonrası on yıllarda sosyal güvenliği genişleten ve toplu pazarlığı güçlendiren sosyal demokrasi, sonraki dönemde hükûmete geldiğinde özelleştirmeyi, esnek iş gücü piyasasını ve harcama kısıntısını savunur hâle geldi. Amory Gethin, Clara Martínez-Toledano ve Thomas Piketty’nin 21 demokrasiyi kapsayan çalışması, 1950’ler ve 1960’larda daha az eğitimli seçmenle güçlü bağları olan solun sonraki on yıllarda yüksek eğitimlilerin partisine dönüştüğünü belgeliyor. Ücretini, kirasını ve çocuğunun geleceğini kimin koruyacağını soran işçiye sol yeni bir cevap bulmakta zorlanıyor. Milliyetçi sağın ise hazır bir cevabı var: önce kimin “bizden” olduğuna karar vermek. (8)

Kıbrıs’ın kuzeyi: Tek kapıya bağlı bir ekonomide sandık

Kıbrıs’ın kuzeyinde aynı kriz başka bir hesap doğuruyor. Türk lirasını kullanan, bütçesi ve büyük yatırımları yani sermayesi Türkiye’nin mali desteğine bağlı bir ekonomide enflasyonun önemli bir kısmı Ankara’dan ithal ediliyor, çıkış arayışı da yine Ankara’ya varıyor. Bu yüzden seçmenin önündeki ayrım sağ ile sol arasından çok, Türkiye ile ilişkinin hangi temelde yürütüleceğiyle ilgili. Ulusal Birlik Partisi (UBP) istikrarı Ankara ile tam uyum üzerine kuruyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ise daha eşit bir ilişkinin hem istikrarla hem de krizden çıkışla bağdaşabileceğini savunuyor.

Seçmen bu ayrıma bir yıl önce açık bir cevap verdi. 19 Ekim 2025 cumhurbaşkanlığı seçiminde CTP lideri Tufan Erhürman, Ankara’daki iktidar ortaklarının desteklediği Ersin Tatar’ı yüzde 62,76’ya karşı yüzde 35,81 ile yendi. MHP lideri Devlet Bahçeli sonucu tanımayıp KKTC’nin Türkiye’ye katılmasını isterken Ankara resmî olarak tebrik etti. Ancak o seçim, Kıbrıs sorununda müzakere masasına kimin oturacağını belirliyordu. 6 Aralık’ta seçmen, bütçeyi ve Ankara ile mali iş birliğini kimin yöneteceğine karar verecek. Eşitlik talebi müzakereci seçilirken kolayca öne çıkabiliyor. Tek ekonomik destek kapısıyla pazarlık edecek hükûmeti seçerken seçmen daha temkinli davranabilir. (9)

Bu nedenle 6 Aralık yarışına Sıla Usar İncirli liderliğindeki CTP’nin avantajlı girdiğini, ancak 50 sandalyeli mecliste tek başına çoğunluğun garanti olmadığını düşünüyorum. Ünal Üstel’in UBP’si, 2019’dan bu yana hükûmetin başında olmanın yıpratıcılığına rağmen yerleşik örgütü, sadık seçmeni ve Ankara ile yakınlığı sayesinde farkı kapatabilecek başlıca güç. CTP için servis faturasını göstermek yetmiyor. O faturayı Ankara ile ilişkiyi sarsmadan nasıl hafifleteceğini de anlatması gerekiyor. (10)

Avrupa’daki kimlik siyasetine en çok benzeyen dinamik ise hükûmet ortağı Yeniden Doğuş Partisinde (YDP) görülüyor. 30 Ağustos’ta Girne’den Taşucu’na hareket eden Filo Jet’in batması kamu denetimi ve siyasi sorumluluk meselesini gündeme getirdi; iddialar Türkiye Büyük Millet Meclisine kadar ulaştı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve YDP lideri Erhan Arıklı geminin belgelerini kamuoyuyla paylaştı. Facianın YDP’ye oy kaybettireceği kesin değil. Arıklı, kendisine yöneltilen eleştiriyi Türkiye kökenli Kıbrıslıların topluca hedef alındığı duygusuna çevirmeyi iyi biliyor. Bu üslup, Türkiye’de ülkücü hareketin kuşatılmışlık söylemini andırıyor. Bakanın yanıtını yetersiz bulan seçmen bile kendi çevresine haksızlık edildiğini düşünerek aynı partiye oy verebilir. YDP’nin 2022’de kazandığı iki sandalyeyi aşması güçlü bir ihtimal. (11)

Fikri Ataoğlu’nun Demokrat Partisini (DP) Serdar Denktaş’ın ayrılmasıyla bitmiş saymak erken. Parti içi disiplin sorunlarına rağmen geleneksel tabanı partiyi mecliste tutabilir. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) lideri Zeki Çeler üçüncülüğü hedefliyor. Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı partiye seçmenin tanıdığı bir yüz kazandırıyor, ancak başkentteki bu güveni kent dışındaki milletvekili listelerine taşımak zor. (12)

Halkın Partisinde (HP) Kudret Özersay, usulsüzlük iddialarının peşini bırakmayarak kişisel itibarını kısmen onardı. Ancak bir siyasetçinin muhalefetini takdir etmek, partisine mühür basmak anlamına gelmiyor. HP için baraj riski sürüyor, Serdar Denktaş’ın yeniden görünür olması da TAM Parti’yi eşiğin üzerine taşımaya yetmeyebilir. Bağımsızlık Yolu ise Avrupa solunun sorunsalıyla karşı karşıya: Ücretlileri programının merkezine koyan bir hareketin kendi çevresi dışındaki ücretlilere de ulaşması gerekiyor. (13)

Belediyelerde büyük bir altüst oluş beklemiyorum. 2022’de Lefkoşa’yı TDP’li Mehmet Harmancı, Girne’yi CTP’li Murat Şenkul kazanmıştı ve ikisi de yeniden aday. Belediye pusulasında seçmen Ankara ile ilişkiye değil, yola, çöpe ve mahallesinin gündelik sorunlarına bakacak. (14)

Sonuç | Aynı kriz, iki ayrı hesap

Avrupa’da ve Kıbrıs’ın kuzeyinde seçmen aynı geçim krizinin içinde, ama farklı bir hesapla sandığa gidiyor. Avrupa’da sosyal demokrasinin ve liberal merkezin krize inandırıcı bir cevap veremediği yerde hoşnutsuzluk aşırı sağa akabiliyor. Almanya ve Fransa bunu gösteriyor, 29 Kasım’da İspanya da aynı soruya cevap verecek. İsveç ise bunun kader olmadığını, solun inandırıcı bir seçenek sunduğu yerde aynı hoşnutsuzluğun iktidarı sola da geçirebileceğini hatırlatıyor.

Kıbrıs’ın kuzeyinde hoşnutsuzluk Avrupa’daki gibi sistem karşıtı bir aşırı sağda toplanmıyor, çünkü ekonominin tek destek kapısı aynı zamanda siyasetin ana ekseni. Seçmenin sorusu, bu kapıyla ilişkinin uyum üzerine mi, eşitlik üzerine mi kurulacağı. Ekim 2025’te seçmenin çoğunluğu eşitlik ile istikrarın bağdaşabileceğine inandığını gösterdi. 6 Aralık, bu inancın bütçeyi ve Ankara ile mali iş birliğini yönetecek hükûmete de taşınıp taşınmayacağını gösterecek. YDP örneği ise krizin her zaman iktidarın aleyhine işlemediğini, kimlik üzerinden kurulan aidiyetin bir denetim zaafını bile örtebileceğini gösteriyor.

6 Aralık akşamı ilk bakılacak rakam CTP ile UBP arasındaki fark olacak. Sonucu asıl belirleyecek olan ise yüzde 5 barajını aşan parti sayısı ve bunun ortaya çıkaracağı meclis aritmetiği.

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Görsel notu: Aynı geçim krizi, iki ayrı sandık hesabı. Yapay zekâ ile üretilmiş illüstrasyon.