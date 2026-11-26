Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını “hükümsüz ve geçersiz” olarak nitelendirerek, Avrupa Birliği’ni bu konuda harekete geçmeye çağırdı.

Parlamento, Doğu Akdeniz’de AB’nin deniz güvenliği alanındaki rolünün güçlendirilmesini ve gerektiğinde hedef odaklı yaptırımlar uygulanmasını istedi.

BBC Türkçe’nin haberine göre AP Genel Kurulu’nda parlamenterlerin tamamına yakınının desteğiyle kabul edilen kararda, mutabakatın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiği ifade edildi.

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile tam dayanışma mesajı verilen kararda, Türkiye ve Libya’ya mutabakatı ve ilgili hidrokarbon düzenlemelerini feshetme çağrısı yapıldı.

Kararın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter’in Türkiye ziyaretinin hemen ardından ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8-9 Aralık’ta gerçekleştirmesi öngörülen Libya ziyareti öncesinde alınması dikkat çekti.

AP, Avrupa Komisyonu’ndan, mutabakat kapsamında yürütülen faaliyetlerin AB fonlarından destek almamasını sağlamak amacıyla Türkiye ve Libya ile mali işbirliğini gözden geçirmesini de istedi.

AB Konseyi’ne ise mutabakatın uygulanması halinde üye ülkelerin egemenlik haklarını ihlal eden kişi ve kuruluşlara yönelik kısıtlayıcı tedbirler alınması çağrısında bulunuldu.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’tan da diplomatik girişimler ve üye ülkelerin egemenlik haklarının korunmasına yönelik tedbirler konusunda üç ay içerisinde rapor hazırlaması istendi.

Kararın dikkat çeken bir diğer unsuru, AB’nin Kızıldeniz ve çevresinde yürüttüğü Aspides askeri operasyonunun Doğu Akdeniz için de örnek alınması yönündeki çağrı oldu.

AP, bölgedeki kritik deniz altı altyapısının, enerji koridorlarının ve seyrüsefer özgürlüğünün korunması amacıyla daha güçlü bir Avrupa deniz güvenliği politikası oluşturulmasını talep etti.

Kararda ayrıca AB Antlaşması’nın, bir üye ülkenin silahlı saldırıya uğraması halinde diğer üyelerin yardım ve destek sağlama yükümlülüğünü düzenleyen 42/7 maddesine atıfta bulunuldu.

Karar öncesinde 24 Kasım’da AP’de gerçekleştirilen oturumda konuşan AB Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye ile Libya’nın birbirlerine komşu olmadıklarını ifade ederek, “Bu mutabakat zaptının gerekçesi hukuki değil, tamamen siyasidir” dedi.

AB Komisyonu’nun Akdeniz’den sorumlu üyesi Dubravka Suica ise Birliğin Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yanında durmaya ve konuyu Türkiye ile temaslarında gündeme getirmeye devam edeceğini belirtti.

Türkiye ise Libya ile imzaladığı mutabakatın uluslararası hukuka uygun olduğunu ve Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı haklarını koruduğunu savunuyor.

AB’yi Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tezlerini benimsemekle eleştiren Ankara, deniz yetki alanlarının belirlenmesinde eşit uzaklık yerine hakkaniyet ilkesinin esas alınması ve bölgenin özel coğrafi koşullarının dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.